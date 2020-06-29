Проценко: с мешками для трупов, найденными рядом с больницей, разбирается полиция

29.06.2020, 8:25, Новости дня

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами.

Информация об этом ранее появилась в Сети. Очевидцы опубликовали фото черных пакетов, в которых якобы лежат медицинские карты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и прочие медицинские отходы.

На своей странице в Facebook Проценко написал, что пакеты для перевозки тел умерших были найдены в километре от больницы. "Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности", — сообщил он.

Также он подчеркнул, что вся процедура выдачи тел строго регламентирована законом. Сейчас полиция выясняет, как за пределы больницы попали пакеты. Вся информация передана правоохранительным органам.

Больница в Коммунарке, которую возглавляет Денис Проценко, является одним из центров лечения коронавирусной инфекции.