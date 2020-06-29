Гончаренко: Сегодня я даже не знаю телефон моего отца, не знаю, куда написать

29.06.2020, 8:23, Новости дня

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в эфире авторской программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман рассказал, что много лет не общается со своим отцом – бывшим мэром Одессы Алексеем Костусевым.

“Я много лет не общаюсь с отцом, и ничего в этом нет хорошего. Я не считаю, что это какой-то плюс. Это плохо. И я хочу, чтобы у всех людей были хорошие взаимоотношения с их родителями, близкими. Но к сожалению, у меня история другая”, – сказал Гончаренко.

Политик рассказал, что родители развелись, когда ему было три года, и после этого с отцом он фактически не виделся.

“Я с трех до 21 или 22 лет отца вообще не знал, не видел и не слышал. Один раз, когда мне было 13 лет, а отец баллотировался первый раз в мэры Одессы, – тогда он появился. Помню, подарил мне компьютер. На тот момент, в 1993 году, это было что-то такое “вау”. Для меня это было “супервау”. Но я его тогда не знал. Я его тогда видел пару раз. Выборы мэра он проиграл – и с тех пор опять пропал. И я его не видел после этого еще восемь лет”, – вспомнил депутат.

Когда Гончаренко исполнилось 20 лет, он сам инициировал встречу с отцом.

“В это время я познакомился со своей будущей женой. Мы вместе учились в медицинском университете. Мы уже его заканчивали. У нас все было серьезно, и мы уже готовились к свадьбе. И я посчитал, что… Я хотел общения с отцом. Я хотел, чтобы у меня был отец. Потому что, в моем понимании, у меня его просто не было. И я сам инициировал это общение под предлогом знакомства со своей девушкой, со своей невестой. И он пошел на этот контакт, мы с ним общались около шести лет. Он был на моей свадьбе”, – рассказал Гончаренко.

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Затем они рассорились на почве политики. В 2010 году и Гончаренко, и Костусев планировали баллотироваться в мэры Одессы. Оба начали кампании, но Гончаренко позже отказался от намерения баллотироваться. В итоге на выборах победил его отец.

“У нас сильно разошлись взгляды. Я хотел баллотироваться в мэры Одессы. На каком-то этапе он это поддерживал, потом свое мнение поменял. И в итоге он баллотировался сам. В общем, все это было достаточно сложно эмоционально. Мы с ним очень сильно поссорились. Это был 2009 год. И с тех пор вот уже 11 лет не разговариваем, не общаемся… Это болезненная история и для меня, и для мамы. Я у мамы единственный ребенок. У отца – не один, а у мамы – один. Поэтому это все было достаточно болезненно и для меня, и для нее, и для всех нас. В общем… Это нехорошая история”, – сказал Гончаренко.

Политик рассказал, что не держит зла на отца и поздравлял его с днем рождения, пока знал телефон, но тот никогда не отвечал.

“Я его давно простил. У меня нет на него вообще никакого зла. И я его поздравлял и с днями рождения, пока знал его телефон. Сегодня я даже не знаю его телефон, даже не знаю, куда написать. Поэтому у меня нет общения”, – сказал Гончаренко, добавив, что был бы рад возобновить контакты с отцом.

“Мой телефон не менялся с тех пор, когда он его еще знал. Поэтому он его точно знает… Если это случится, я буду этому очень рад и буду благодарен вам за этот эфир. Я бы хотел этого. Но я сильно сомневаюсь, что это произойдет. У нас уже передача превратилась в “Жди меня”, “Я ищу тебя”… Еще раз: я считаю, что у всех должны быть хорошие отношения с родителями, с близкими людьми. Это аксиома. Поэтому эту историю я вам рассказал искренне, но не потому, что я чему-то в ней радуюсь. Радоваться в ней нечему”, – отметил Гончаренко.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Гончаренко начал политическую карьеру в 2011 году. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах он был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой. Во время Революции достоинства, в феврале 2014 года, вышел из Партии регионов. Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 годах. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде VIII созыва входит во фракцию “Европейская солидарность”. Является членом украинской делегации в ПАСЕ.

Костусев был мэром Одессы с 2010-го по 2013 год. В октябре 2013 года он по своей инициативе покинул этот пост и ушел из публичной политики. Костусев трижды избирался в Верховную Раду: в 1998-м, 2006-м и 2007 годах.