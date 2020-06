Трамп: Разведка США не считает достоверной информацию о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане

29.06.2020, 8:23, Новости дня

Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что российская разведка предлагала связанным с “Талибаном” боевикам вознаграждение за убийства американских военных. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.

“Разведка только что передала мне, что они не считают эту информацию достоверной и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту [Майку Пенсу]. Возможно, очередная сфабрикованная российская мистификация, а может, фейк-ньюс от The New York Times, цель которых выставить республиканцев в плохом свете”, – отметил Трамп.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020

Так он ответил на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, который призвал Конгресс разобраться в полученной информации.

27 июня посольство РФ отвергло обвинения в причастности к убийствам американских военных в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана.