 

В Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма осадков

29.06.2020, 8:23, Новости дня

В Межгорском районе Закарпатской области 28 июня за два часа выпала 20-дневная норма осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

“С 15.30 до 17.30 зафиксирована активная грозовая деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20-дневная норма дождей: 119 мм за два часа! Произошло резкое повышение уровня воды, образовались оползни”, – говорится в сообщении.

Так, в Торунском сельсовете в Межгорском районе поток воды превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостов.

В селе Лопушное ориентировочно подтоплена одна новостройка и два жилых дома.

На месте работали все спасательные службы.

Сильні зливи із грозами пройшли у Міжгірському районі. Із 15:30 до 17:30 зафіксовано активну грозову діяльність, з…

Posted by Закарпатська обласна державна адміністрація on Pühapäev, 28. juuni 2020

22–24 июня сильные осадки вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

МИД Украины обратился за помощью к государствам-партнерам и международным организациям в связи со стихийным бедствием.

Соединенные Штаты Америки выделили $100 тыс. на борьбу с наводнением, помощь оказали Израиль и Молдова, а также Европейский союз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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