 

В Минтруде пояснили порядок начисления новых выплат на детей до 16 лет

29.06.2020, 8:23, Разное

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что детям от трех до 16 лет будет положена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей. Получить ее смогут все родители или опекуны. Такая процедура лишена бюрократии.

Выплаты из-за пандемии коронавируса будут осуществляться на основании данных, которыми уже располагает Пенсионный фонд России. В подаче нового заявления нет необходимости. Выплаты начнутся этим летом – 1 июля.

Стоит отметить, что речь идет о 28 миллионах детей, которым полагается такая финансовая поддержка. Государство выделило на эти цели более 270 миллиардов рублей.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выразила недовольство из-за того, что единовременная выплата в десять тысяч рублей не полагается детям старше 16 лет. Она попросила Минтруд позаботиться о поддержке таких граждан.

В ведомстве отметили, что дети с 16 лет уже могут устраиваться на работу. Однако такой ответ не устроил омбудсмена.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Интервью: Глава ДНР о том, как Россия помогла в борьбе с коронавирусом

17.05 / “Почтил память”

11.05 / Владимир Путин объявил о продлении полномочий глав регионов России

26.06 / Личное: Чо позырить?

28.04 / Мнение: Зачем они поджигают наши храмы

30.04 / На смартфонах Xiaomi и Redmi появятся основанные на старых версиях оболочки MIUI классические темы

30.04 / Мнение: “Академик Черский” идет на Балтику

26.05 / В России разработали уникальное лекарство от рака

19.06 / Первый выход с начала пандемии: Кейт Миддлтон посетила садовый центр в Норфолке

12.04 / Диарея может быть первым симптомом COVID-19 у некоторых пациентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска