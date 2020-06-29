В Минтруде пояснили порядок начисления новых выплат на детей до 16 лет

29.06.2020, 8:23, Разное

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что детям от трех до 16 лет будет положена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей. Получить ее смогут все родители или опекуны. Такая процедура лишена бюрократии.

Выплаты из-за пандемии коронавируса будут осуществляться на основании данных, которыми уже располагает Пенсионный фонд России. В подаче нового заявления нет необходимости. Выплаты начнутся этим летом – 1 июля.

Стоит отметить, что речь идет о 28 миллионах детей, которым полагается такая финансовая поддержка. Государство выделило на эти цели более 270 миллиардов рублей.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выразила недовольство из-за того, что единовременная выплата в десять тысяч рублей не полагается детям старше 16 лет. Она попросила Минтруд позаботиться о поддержке таких граждан.

В ведомстве отметили, что дети с 16 лет уже могут устраиваться на работу. Однако такой ответ не устроил омбудсмена.