Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

29.06.2020, 8:23, Разное

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила россиянам о короткой рабочей неделе. Дополнительный выходной ждет граждан 1 июля, передает сайт VSE42.RU. При этом работа в этот день должна будет оплачиваться в двойном размере. Кроме того, у работодателя можно будет попросить день отдыха после. В этом случае работа в праздничный день будет оплачиваться во одинарном размере, а отгул не будет оплачиваться.