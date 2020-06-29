 

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

29.06.2020, 8:23, Разное

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила россиянам о короткой рабочей неделе. Дополнительный выходной ждет граждан 1 июля, передает сайт VSE42.RU. При этом работа в этот день должна будет оплачиваться в двойном размере. Кроме того, у работодателя можно будет попросить день отдыха после. В этом случае работа в праздничный день будет оплачиваться во одинарном размере, а отгул не будет оплачиваться.



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