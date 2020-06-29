Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

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29.06.2020, 8:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Польше состоится второй тур президентских выборов, поскольку ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, следует из данных Национальной избирательной комиссии.

Во второй тур прошли действующий глава государства Анджей Дуда, который набрал 45,24% голосов по итогам обработки 87,16% бюллетеней, и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский с 28,92%, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство PAP. 

Выход во второй тур Дуды и Тшасковского накануне «предсказал» и социологический опрос Ipsos.

Итоговая явка достигла почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше. Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.

В воскресенье в Польше завершилось голосование на президентских выборах. 

Ранее в Кремле констатировали, что отношения с Польшей «не просто оставляют желать лучшего, они плохие», «они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран». Так, 12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой для страны объявлена Россия.



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