Мнение: Страшная беда – несчастная девочка и родители: семилетняя потеряла телефон за 143 тысячи

29.06.2020, 8:10, Разное

Страшная беда. Боюсь, вся семья из Сочи теперь наложит на себя руки. Так хотелось порадовать девочку родителям. Новенький iPhone ХС МАХ 7-летнему ребенку подарили на день рождения. И ведь не Москва – провинция, Кубань, там, известное дело, люди живут в нищете и бедности, все – в кредитах. Последнюю корочку хлеба доедают. Наверняка взяли очередной кредит, чтобы купить девочке смартфончик. Один только чехол LOUIS VUITTON обошелся родителям в 32 тысячи рублей. А весь телефон в 111 тысяч рублей – нужна же была непременно максимальная комплектация.

Конечно, ребенок пошел гулять на детскую площадку с телефоном, и забыл его на лавочке. Ревела страшно. Слышно было от пляжа – район элитный, и пляж недалеко.

Причем, вспомнила, что любимая игрушечка осталась на детской площадке, когда уже шли домой с мамой, вернулись, но айфон уже кто-то прибрал к рукам.

Конечно же, родители тут же побежали в полицию – спасите, помогите, нас ограбили. Ребенок, заявили они, гулял не один. Но мама сидела на другой лавочке, не видела, как девочка достала iPHone последней модели в бронзовом корпусе из кармана и положила, чтобы “не мешал играть”.

Кстати, на детской площадке мама девочки пошумела, покричала, поугрожала другим родителям, что если не вернут телефон – сядут, но никто не сознался, и только тогда она (а потом и папа) пошли в полицию.

Мама: “Прошу, найдите смартфон скорее. Это был подарок дочке. Она его так хотела. iPhone ХС МАХ был в корпусе бронзового цвета, мы его купили за 111 000 рублей. Чтобы дочь не разбила его, подарили и чехол. Смартфон был в синем чехле от LOUIS VUITTON. Он стоил 32 000 рублей”.

В общем, ущерб хозяйка оценила в 150 тысяч рублей.

– Но получается 143? – скажет въедливый читатель.

– В 150 тысяч рублей. Там же специальный платный софт. Это айфон. На 7000 рублей.

– Начата доследственная проверка, – сообщили в УВД Сочи. – Мама девочки принесла документы на смартфон, по специальному номеру мы его и ищем. Плохо, конечно, что на детской площадке нет видеокамер. Но у нас – не Москва.

Конечно, не Москва. В Москве у детей – редко айфоны за 143 тысячи. Разве что в сериалах о красивой жизни, которые показывают в провинции, вводя всех в заблуждение.

Расследование будут вести тщательно, потому что папа девочки тоже расстроен: а он – один из спонсоров местной футбольной команды, и вообще не привык, чтобы у него “крали”. “Если ребенок, – говорит папа, – надо тоже наказать, воровство – это нехорошо. Но просто наказать. А взрослого – конечно, сажать, ущерб-то значительный. Для нашей семьи – очень значительный”.

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