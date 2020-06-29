 

Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы

29.06.2020, 8:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийская столица заняла 18-е место в рейтинге перспективных технологических городов Европы, информирует пресс-служба мэра Москвы.

Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 составлен журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) в этом году впервые.

В пятерку лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, «Экосистема стартапов», поднялась сразу на 10-ю строчку», – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общий рейтинг сформирован на основе результатов, которые города набрали в каждой из пяти категорий – «Экономический потенциал», «Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвестиций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность». Дополнительные баллы присваивались, если город попал в отдельную, шестую, категорию FDI Strategy, сформированную на основе собственных опросов fDi Intelligence.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, Москва с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, в том числе в сфере высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении с такими мировыми центрами, как, например, Хельсинки или Милан. В городе создана благоприятная среда для развития стартапов и цифровых платформ.

Журнал fDi входит в Financial Times Group и составляет рейтинги городов и регионов с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. Помимо Tech Cities of the Future, издание каждые два года публикует комплексный рейтинг European Cities and Regions of the Future. В его последнем издании Москва в общем зачете среди крупнейших городов Европы попала в топ-10. 



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