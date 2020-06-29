Из-за плохого здоровья вдова Алексея Булдакова перестала посещать его могилу

29.06.2020, 7:53, Разное

Вдова российского актера Алексея Булдакова не посещает могилу супруга из-за плохого самочувствия, в этом она призналась телеканалу НТВ в передаче «Ты не поверишь!». Могила артиста уже длительное время остается неухоженной и находится в запущенном состоянии.

Скончался актер в 2019 году, похоронили его на Троекуровском кладбище. Сейчас на его могиле стоит обычный деревянный крест, а к нему прибита старая фотография. Из-за того, что могилу Алексея Булдакова долгое время никто не посещает, создается впечатление, что она заброшена. А кроме вдовы артиста никто сюда, по всей видимости, не приходит.

Соседи Людмилы Булдаковой подтверждают, что она имеет проблемы со здоровьем. Скорая помощь к ее дому может приехать два раза в день, поэтому она не посещает могилу мужа. Причиной смерти Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, когда тот праздновал день рождения друзей в Улан-Баторе — столице Монголии.