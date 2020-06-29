Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

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29.06.2020, 7:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром значительно снижаются на опасениях вокруг коронавируса и его влияния на спрос на сырье.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,88% – до 40,18 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2,21% – до 37,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Число случаев заболевания коронавирусом по всему миру продолжает расти, что заставляет некоторые страны возвращать карантинные ограничения. Так, в США власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе. Инвесторы опасаются, что новые карантинные меры снова приведут к снижению спроса на топливо.



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