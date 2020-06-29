В сети набрала популярность китайско-российская интернациональная пара делящаяся личными моментами повседневной жизни

29.06.2020, 7:41, Разное

russian.china.org.cn 28-06-20

По сообщениям российской газеты «Лунбао» из официального аккаунта WeChat китаец Бань Цзэ и россиянка Лена выглядят яркими и веселыми, и поэтому стали в полном смысле слова «интернет-звездами». На китайском онлайн видеохостинге bilibili, записывая видео с моментами из повседневной жизни, они привлекли много фолловеров.

Лена с яркими розовыми волосами – очень красивая и неравнодушная к мейкапу девушка. В этом году ей исполнилось 20 лет, она из Челябинска и в настоящее время учится в Юго-Западном научно-технологическом университете в г. Мяньяне провинции Сычуань. В 17 лет Лена хотела поехать учиться в Германию, но родители ее убедили поехать на учебу в Китай: «Они сказали, что Китай сейчас быстро развивается, российско-китайские отношения тоже отличные». Поэтому Лена поступила в Шаньдунский политехнический университет и начала изучать китайский язык.

Возвратившись на летние каникулы в Россию, Лена, опасаясь, что уровень владения китайским языком снизится, начала искать в Интернете китайских друзей для общения. В то время 24-летний Бань Цзэ уже был игровым видео-блогером, и готовился записывать видео-диалоги с иностранными пользователями сети. Так эти двое и познакомились в соцсетях одного из приложений.

В сентябре 2018 года Лена начала свою университетскую жизнь в г. Мяньян провинции Сычуань. Через несколько месяцев они начали встречаться, Бань Цзэ переехал из своего родного города провинции Аньхой в город Мяньян, чтобы быть рядом с Леной.

В видеороликах Бань Цзэ и Лены, помимо сюжетов из повседневности, есть много других интересных тем: обсуждение того, каких парней любят русские девушки, на что следует обращать внимание при первой встрече с ее русскими родителями, знакомство девушки с китайской семьей, обожающая макияж Лена делает мейкап Бань Цзэ, дегустация армейского провианта двух стран и т.д.

Когда в Китае началась эпидемическая вспышка, семья очень переживала за Лену, позже серьезная эпидемия распространилась и в России, и тогда пара сняла видео, посвященное изменениям в жизни семьи и друзей в условиях эпидемии в России.

Из-за эпидемии в течение шести месяцев Лена могла учиться только онлайн, а в свободное время она снимала немало видеороликов по мейкапу.

В настоящее время Бань Цзэ и Лена – очень популярная интернациональная пара блогеров на ресурсе bilibili. «Мы с нетерпением ждем завершения эпидемии, чтобы навестить родителей друг друга», – говорит Лена.