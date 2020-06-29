 

Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

29.06.2020, 7:21, Разное

28.06.2020  | АФН

Радикальная группировка «Талибан» опровергла статью The New York Times о причастности РФ к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане. Об этом говорится в заявлении представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида.

«Мы решительно отвергаем это утверждение. Девятнадцатилетний Джихад Исламского Эмирата не обязан благам какого-либо разведывательного органа или иностранного государства, и Исламский Эмират не нуждается ни в каком в определении целей», — говорится в заявлении.

Представитель «Талибана» считает, что данные слухи распространяются с целью создания препятствия для ухода войск США, ослабления, введения в заблуждение сторонников мира в Америке, а также причисления иностранным кругам великого героизма и достижений, передает РБК.

«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», — добавляется в материале.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки сообщила о том, что российская разведка тайно предлагала боевикам «Талибана» вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что разведслужбы США не докладывали президенту Дональду Трампу о том, что РФ якобы тайно предлагала боевикам афганского движения «Талибан» вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

«Хотя Белый дом обычно не комментирует разведданные, могу сказать, что ни президенту, ни вице-президенту ни о чем подобном не докладывали. Это могут подтвердить и директор ЦРУ, и глава Объединенного комитета начальников штабов, и советник по национальной безопасности», – цитирует агентство Bloomberg пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани. Таким образом она опровергла утверждение NYT о том, что Трамп за несколько месяцев так и не решил, что делать в сложившейся ситуации и как ответить России.



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