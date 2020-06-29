 

Таиланд: Люди пытаются отобрать у макак захваченный ими древний тайский город

29.06.2020, 7:40, Разное

24 Jun 2020

Длиннохвостая макака взобралась на  статую  обезьяны перед буддийским храмом Пранг Сам Иод. AFP

Жители забаррикадировавшиеся  в своих  домах, драки  враждующих банд и запретные для людей зоны.  Добро пожаловать в Лопбури, древний тайский город, наводненный  крайне агрессивными в  поисках  еды  среди  отбросов  обезьянами,  популяция  которых выходит из-под контроля.

Указывая на сетку, закрывающую ее террасу  сверху, Кульджира Таечаваттанаванна жалуется  на  опасность исходящую от  обезьян в  самом  сердце города 13-го века в носящей то же название  провинции  расположенной в центре страны.

«Мы живем внутри  клетки,  а обезьяны живут снаружи», – говорит  она.

«Их экскременты повсюду, запах невыносимый, особенно когда идет дождь».

Бесстрашные приматы хозяйничают на  улицах  вокруг храма Пранг Сам Иод в центре Лопбури, патрулируя верхушки стен и нагло срывая резиновые уплотнения с автомобильных дверей.

Туристы “общаются” с длиннохвостыми макаками в храме Пранг Сам Иод. AFP

До вспышки коронавируса,  к  их выходкам относились  в значительной степени терпимо,  как к  главной приманке  для полчищ  туристов, которые приезжали в город, чтобы покормить и  сделать  селфи с отважными животными.

Но в настоящее время, после того, как эпидемия спровоцировала неожиданное изменение  поведения  обезьян,  правительством  проводится  кампания по стерилизации животных.

После того, как переклинило  иностранный туризм – дойную корову Таиланда,  иссяк  и  поток  расшвыриваемых туристами свободных бананов, подтолкнув  макак к насилию.

В марте, в социальных сетях  стали популярными  видеокадры  где  сотни  обезьян   дрались из-за еды на улицах

  Длиннохвостые макаки преследуют женщину на скутере в городе Лопбури. AFP

Рост популяции,-  численность  животных  за три года удвоилась (до 6000 особей) сделало и  так  уже  нелегкое  сосуществование человека  со своими  дальними  родственниками  почти невыносимым.

Некоторые районы города были просто “отданы” обезьянам.

Заброшенный кинотеатр стал штаб-квартирой  и кладбищем  макак. Мертвые обезьяны “хоронятся”  своими соплеменниками  в проекционной комнате в тылу кинотеатра, и любой человек, который входит  туда, подвергается нападению.

Владелец магазина  неподалеку выставляет  чучела  тигров и крокодилов, чтобы попытаться отпугнуть обезьян, которые регулярно воруют  из его магазина  баллончики с краской.

Обезьяны  в городе

Никто в Лопбури, кажется, не помнит время без обезьян, а некоторые предполагают, что появление  обезьян в городе  стало  следствием проникновения  его в близлежащий лес.

Жители взяли на себя обязательство кормить макак, чтобы предотвратить столкновения.

Женщина кормит длиннохвостых макак в городе Лопбур. AFP

«Чем больше они едят, тем больше у них энергии… тем больше они размножаются», – говорит Прамот Кетампай, управляющий святынями окружающими  храм  Пранг Сам Иод.

Массовые драки банд обезьян  привлекли внимание властей, которые в этом месяце, после трехлетней паузы,  возобновили программу стерилизации.

К  пятнице они собираются “обработать”  500 животных.

Но этой кампании может быть недостаточно для снижения  их численности, и у департамента есть долгосрочный план по строительству резервата в другой части города.

Но это, вероятно, встретит сопротивление со стороны людей.

«Сначала нам нужно провести опрос людей, живущих в этом районе», – сказал Наронгпорн Дауддуем из департамента дикой природы.

«Это все равно что сваливать мусор перед их домами и спрашивать их, счастливы они или нет».

Taweesak Srisaguan, владелец магазина в Лопбури, который использует чучела животных как средство отпугивания нежелательных посетителей-обезьян, говорит, что, несмотря на его ежедневную борьбу с животными, он будет скучать по ним, если они будут перемещены.

«Я привык видеть, как они ходят, играют на улице», – говорит он.

«Если  они исчезнут, я  определенно буду чувствовать себя одиноко».

Agence France-Presse



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