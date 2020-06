Две статьи на тему о сексуальной жизни в современной Швеции

От переводчика: прочитав эту подборку вы поймете почему на фотографии, в постели со шведкой, лежит не швед, а какой-то араб или африканец

Швеция

‘Prioritise online sex’: Swedish campaign launched to promote coronavirus-safe dating

В Швеции запущена кампания по продвижению безопасных с точки зрения заражения коронавирусом отношений – «Предпочтение – онлайн-сексу»



TT/The Local 24 June 2020

Благотворительная организация RSFU поощряет безопасный секс во время пандемии коронавируса: Фото: Isabell Höjman / TT

Новая кампания рекомендует шведам во время пандемии коронавируса практиковать безопасный секс, включая секс по телефону и мастурбацию.

Кампания, проводимая совместно – организацией сексуального просвещения RSFU и властями региона Стокгольм, включает в себя консультации по вопросам секса и близких отношений во времена социального дистанцирования.

«Все физические контакты с другими людьми, включая секс, создают риск заражения Covid-19», – говорится на сайте кампании. «Знакомства и временные сексуальные отношения с новыми партнерами, в частности, создают риск заражения самому или самой и заражения других».

Для людей, намеревающихся заняться сексом или любовными играми за пределами своего ближайшего окружения, RSFU рекомендует «отдавать предпочтение сексуальным контактам и знакомствам в Интернете», включая использование приложений для знакомств, телефонных звонков и сообщений.

«Мы знаем, что многие из тех, кто долгое время физически дистанцировался, могут испытывать большую потребность в близости и интиме. Мы хотим открыть для вас несколько способов заняться сексом… дать вам совет о том, как мыслить по-другому», – сказала Пелле Ульхольм из RSFU.

«Большинство людей уже сегодня начинают знакомиться, встречаться и общаться в цифровом формате. Идея состоит в том, что вы можете расширить и углубить этот период новыми способами», – говорит Пелле Ульхольм.

RSFU также рекомендует использовать презервативы и ограничивать поцелуи, в том числе избегать поцелуев за пределами вашего ближайшего окружения.

В конце мая, Шведское агентство общественного здравоохранения впервые опубликовало официальную рекомендацию о том, считаются ли сексуальные отношения безопасными в наше время социальных дистанций.

«Согласно нашему общему совету, вам следует держаться на расстоянии от других людей, чтобы снизить риск распространения Covid-19. Это особенно верно вне вашего непосредственного круга общения», – говорится в рекомендации.

«Близость, интим и секс полезны для благополучия и общественного здоровья. В отношениях, где люди все еще встречаются и находятся рядом друг с другом, секс не является препятствием, если вы и ваш партнер или партнеры не имеете симптомов болезни”

Однако, когда речь заходит о случайных знакомствах, агентство указывает: «С другой стороны, знакомства и временные сексуальные отношения с новыми партнерами создают риск заражения или заражения других».

Согласно действующим в Швеции рекомендациям по коронавирусу, каждый должен ограничивать свои социальные контакты (иными словами, общаться только с небольшим количеством близких друзей и семьи) и держаться на расстоянии от других людей в общественных местах. Люди старше 70 лет, принадлежащие к группе риска или имеющие симптомы простуды или гриппа, должны вообще избегать социальных контактов.

Китай

Rape conviction rates rise 75% in Sweden after change in the law

В Швеции, после изменения закона, отношение количества обвинительных приговоров по делам об изнасиловании к общему числу таких выросло на 75%

Source:Reuters Published: 2020/6/23

Photo: Xinhua

В Швеции, с 2017 года, после серьёзного изменения закона, отношение количества обвинительных приговоров по делам об изнасиловании к общему числу подобных дел выросло на 75%, что вызвало к жизни, прозвучавшие в понедельник призывы к другим странам пересмотреть свое законодательство.

В 2018 году, Швеция изменила юридическое определение изнасилования на секс без согласия. В отличие от многих стран [в Швеции] прокуроры не обязаны доказывать применение или угрозу применения насилия или принуждения.

Национальный совет по предупреждению преступности (Bra) заявил, что рост обвинительных приговоров – с 190 в 2017 году до 333 в 2019 году – показал, что изменение оказало большее влияние, чем ожидалось.

“Мы были удивлены, что произошло такое увеличение”, – сказала в понедельник старший научный сотрудник Bra Стина Хольмберг.

“Это хороший знак. Это привело к большей справедливости для жертв изнасилования “, – сказала она Reuters, добавив, что надеется, что закон будет стимулировать обсуждение вопроса о согласии дома и в школах. Участники кампании за права женщин призвали другие страны последовать примеру Швеции.

“Это свидетельствует о настоятельной необходимости того, чтобы другие страны последовали этому примеру”, – сказала Катарина Бергехед, старший политический советник по правам женщин в Amnesty International в Швеции.

Сексуальная активность должна быть по обоюдному согласию. Все остальное – это изнасилование.

Великобритания, Бельгия, Канада, Кипр, Германия, Греция, Исландия, Ирландия и Люксембург уже определяют изнасилование как секс без согласия, в то время как Дания, Финляндия, Испания и Португалия обещают провести аналогичные реформы.

Бергехед сказала, что большинство людей до сих пор считают изнасилование нападением незнакомца, но пересмотр судебных дел в Швеции показал, что почти все жертвы знали своего нападавшего.

“Эти стереотипы не помогают жертвам шагнуть вперед – это заставляет их сомневаться, действительно ли они пережили изнасилование или нет”, – добавила она.

Бергехед сказал, что многие женщины также винили себя в случившемся, особенно если они были испуганы и не сопротивлялись.

Полиция и суды часто подвергают сомнению историю жертвы, если она не принимала ответных мер, однако появляется все больше свидетельств того, что многие жертвы, при изнасиловании, сталкиваются с временным параличом.

Бергехед сказала, что исследование проведенное шведской неотложной клиникой для жертв изнасилования показало, что 70 процентов жертв испытали реакцию “замерла от страха”. В то время как Бергехед приветствовала рост обвинительных приговоров, она сказала, что их общее число остается “шокирующе низким”.

Количество сообщений об изнасилованиях выросло с 4895 в 2017 году до 5930 в 2019-м, но Бергехед сказала, что это только вершина айсберга. По ее словам, сексуальные преступления не имеют приоритетного значения, и расследования часто носят поверхностный характер, а это означает, что в судебном порядке рассматриваются лишь немногие дела, что свидетельствует о том, что судьям необходимо давать более четкие ориентиры.