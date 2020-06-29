 

Две статьи на тему о сексуальной жизни в современной Швеции

29.06.2020, 7:39, Разное

От переводчика: прочитав эту подборку вы  поймете почему на  фотографии,  в  постели со шведкой,  лежит  не  швед,  а  какой-то  араб  или африканец

  Швеция

‘Prioritise online sex’: Swedish campaign launched to promote coronavirus-safe dating
В  Швеции запущена  кампания по продвижению безопасных с точки зрения заражения коронавирусом  отношений – «Предпочтение – онлайн-сексу»

TT/The Local  24 June 2020

Благотворительная  организация  RSFU поощряет безопасный секс во время пандемии коронавируса: Фото: Isabell Höjman / TT 

Новая кампания  рекомендует шведам во время пандемии коронавируса практиковать безопасный секс, включая секс по телефону и мастурбацию.

Кампания,  проводимая  совместно – организацией  сексуального просвещения RSFU и  властями  региона  Стокгольм,  включает в себя консультации по вопросам секса и  близких  отношений  во времена  социального дистанцирования.

«Все физические контакты с другими людьми, включая секс, создают риск заражения Covid-19», – говорится на сайте  кампании. «Знакомства и временные сексуальные отношения с новыми партнерами, в частности, создают риск заражения самому или  самой  и   заражения других».

Для людей, намеревающихся заняться сексом или любовными играми  за пределами своего ближайшего окружения, RSFU рекомендует «отдавать предпочтение сексуальным контактам и знакомствам в Интернете», включая использование приложений для знакомств, телефонных звонков и сообщений. 

«Мы знаем, что многие  из  тех, кто долгое время физически дистанцировался, могут испытывать большую потребность  в  близости  и  интиме. Мы хотим открыть  для  вас несколько способов заняться сексом… дать  вам совет о том, как мыслить по-другому», – сказала  Пелле Ульхольм из RSFU. 

«Большинство людей уже сегодня начинают знакомиться,  встречаться и  общаться  в цифровом формате. Идея состоит в том, что вы можете расширить и углубить этот период новыми способами», – говорит Пелле Ульхольм.

RSFU также рекомендует использовать презервативы и ограничивать поцелуи, в том числе избегать поцелуев за пределами вашего ближайшего окружения. 

В конце мая, Шведское агентство общественного здравоохранения впервые опубликовало официальную рекомендацию о том, считаются ли сексуальные отношения безопасными в наше время социальных дистанций.

«Согласно нашему общему совету, вам следует держаться на расстоянии от других людей, чтобы снизить риск распространения Covid-19. Это особенно верно вне вашего непосредственного круга общения», – говорится в рекомендации.

«Близость, интим  и секс полезны для благополучия и общественного здоровья. В отношениях, где люди все еще встречаются и находятся рядом друг с другом, секс не является препятствием, если вы и ваш партнер или партнеры не имеете  симптомов болезни”

Однако, когда речь заходит о случайных знакомствах, агентство  указывает: «С другой стороны, знакомства и временные сексуальные отношения с новыми партнерами создают риск заражения или заражения других». 

Согласно действующим в Швеции рекомендациям по коронавирусу, каждый должен ограничивать свои социальные контакты (иными словами, общаться только с небольшим количеством близких друзей и семьи) и держаться на расстоянии от других людей в общественных местах. Люди старше 70 лет, принадлежащие к группе риска или имеющие симптомы простуды или гриппа, должны вообще избегать социальных контактов.

  Китай

Rape conviction rates rise 75% in Sweden after change in the law
В  Швеции, после изменения закона,  отношение  количества  обвинительных приговоров по  делам  об изнасиловании к  общему  числу  таких     выросло  на 75% 

Source:Reuters Published: 2020/6/23 

Photo: Xinhua

В  Швеции, с 2017  года,  после серьёзного  изменения закона,  отношение  количества  обвинительных приговоров по  делам  об изнасиловании к  общему  числу  подобных   дел     выросло  на 75%, что  вызвало  к  жизни,  прозвучавшие в понедельник   призывы к другим странам пересмотреть свое законодательство.

В 2018 году,  Швеция изменила юридическое определение изнасилования на секс без согласия. В отличие от многих стран  [в  Швеции] прокуроры не обязаны доказывать применение или угрозу применения насилия или принуждения.

Национальный совет по предупреждению преступности (Bra) заявил, что рост обвинительных приговоров – с 190 в 2017 году до 333 в 2019 году – показал, что изменение оказало большее влияние, чем ожидалось.

“Мы были удивлены, что произошло такое увеличение”, – сказала в понедельник старший научный сотрудник Bra Стина Хольмберг.

“Это хороший знак. Это привело к большей справедливости для жертв изнасилования “, – сказала она Reuters, добавив, что надеется, что закон будет стимулировать обсуждение вопроса о согласии дома  и  в школах. Участники кампании за права женщин призвали другие страны последовать примеру Швеции.

“Это свидетельствует о настоятельной необходимости того, чтобы другие страны последовали этому примеру”, – сказала Катарина Бергехед, старший политический советник по правам женщин в Amnesty International в Швеции.

Сексуальная активность должна быть по обоюдному согласию. Все остальное – это изнасилование.

Великобритания, Бельгия, Канада, Кипр, Германия, Греция, Исландия, Ирландия и Люксембург уже определяют изнасилование как секс без согласия, в то время как Дания, Финляндия, Испания и Португалия обещают провести  аналогичные реформы.

Бергехед сказала, что большинство людей до сих пор считают изнасилование нападением незнакомца, но пересмотр судебных дел в Швеции показал, что почти все жертвы знали своего нападавшего.

“Эти стереотипы не помогают жертвам шагнуть вперед – это заставляет их сомневаться, действительно ли они пережили изнасилование или нет”, – добавила она.

Бергехед сказал, что многие женщины также винили себя в случившемся, особенно если они были  испуганы  и не сопротивлялись.

Полиция и суды часто подвергают  сомнению историю жертвы, если она не принимала ответных мер, однако появляется все больше свидетельств того, что многие жертвы,  при изнасиловании, сталкиваются с временным параличом.

Бергехед сказала, что исследование проведенное шведской неотложной клиникой  для жертв изнасилования показало, что 70 процентов жертв  испытали реакцию “замерла  от   страха”. В то время как Бергехед приветствовала рост обвинительных приговоров, она сказала, что их  общее число остается “шокирующе низким”.

Количество  сообщений  об изнасилованиях выросло с 4895 в 2017 году  до 5930 в 2019-м, но Бергехед сказала, что это только  вершина айсберга. По ее словам, сексуальные преступления не имеют приоритетного значения, и расследования часто носят поверхностный  характер, а это означает, что в судебном порядке рассматриваются лишь немногие дела, что свидетельствует о том, что судьям необходимо давать более четкие ориентиры.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Личное: За что у нас дают Героя?

14.04 / «У нас будет ребёнок!»: Ольга Бузова показала, как может выглядеть их с Манукяном дочь

19.06 / В гости не по правилам: Эммануэль Макрон покинул Францию впервые после карантина и встретился с принцем Чарльзом

19.06 / В Чите трехлетний ребенок случайно утопил машину с мужчиной внутри

25.05 / ВМС КНДР примут на вооружение новую субмарину для запуска ядерных ракет

07.05 / Не все сетчатые имплантаты для лечения грыж одинаково безопасны. Разбираемся

13.05 / В России приняли решение о переносе ЕГЭ-2020 на поздний срок

12.05 / Скандалы: Из вымогательства вычли налоги

01.05 / Уйдет ли коронавирус с наступлением весны. Мнения экспертов

21.04 / В РФ обновили список подпадающих пол налог на роскошь автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска