 

“Реал” выиграл у “Эспаньола”, “Валенсия” уступила “Вильярреалу”

29.06.2020, 7:20, Новости дня

В чемпионате Испании по футболу очередной игровой день завершился тремя матчами. Лидер первенства мадридский "Реал" в гостях одолел "Эспаньол" (1:0), "Эйбар" также в гостях победил "Гранаду" (2:1), а "Валенсия" Дениса Черышева уступила на поле "Вильярреала" – 0:2.

Мадридисты победили второй клуб из Барселоны за счет гола Казенмиро, который отличился на 45-й минуте с передачи Бензема. Матч получился не сильно зрелищный, но, как говорится, "самое лучшее в футболе – счет на табло", и он вполне устроил "Реал", который опережает "Барселону" на 2 очка.

В первом тайме решилась и судьба встречи "Вильярреал" – "Валенсия" после того, как на 14-й минуте Пако Алькасер открыл свет, а на 44-й Жерар Морено закрепил преимущество хозяев. Гости выглядели невзрачно, уступив и по времени владения мячом (47:53), и, особенно, по ключевому показателю – удары по воротам (1:14), ни разу при этом не попав в створ ворот.

 



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