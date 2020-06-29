В Самаре военные устроили для ветерана персональный концерт

29.06.2020, 7:20, Новости дня

Персональный концерт для ветерана-артиллериста устроили военные под Самарой. Лев Михайлович Атменеев ушел на войну, когда ему было 17 лет.

Во время Великой Отечественной войны служил наводчиком боевой машины "Катюша". Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью "За Отвагу" и другими.

Концерт был дан в честь годовщины принятия легендарной реактивной установки на вооружение Красной армии. У дома фронтовика военный ансамбль исполнил различные песни, в том числе "Катюшу" и "День Победы".