Гончаренко: Если бы я встретился с Путиным, я бы его просто придушил

29.06.2020, 7:18, Новости дня

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в эфире авторской программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман рассказал, что если бы была такая возможность, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он бы его “просто придушил”.

“Это, наверное, прозвучит совсем неполиткорректно, но если бы у меня была такая возможность, честно говоря, я бы его просто придушил. Я бы перформансы не делал. Но если бы у меня была такая возможность…” – сказал Гончаренко.

Журналистка напомнила, что Путин занимается единоборствами.

“Я не знаю, чем он занимается. Энергия – она большую роль играет. Я говорю серьезно. Может, мне поэтому и не стоило бы с ним встречаться нигде, потому что это грех на душу все равно брать. Но для меня Владимир Путин – это олицетворение зла. То есть реально живое олицетворение зла. Убийца. Просто человек, в котором нет ничего. Ни капли я не вижу ничего. Я вижу, что это просто разрушитель своей страны, моей страны, убийца тысяч людей, человек, в котором человеческого, наверное, практически ничего не осталось”, – отметил Гончаренко.

Депутат напомнил, что от Путина постоянно звучат территориальные претензии к Украине, именно поэтому он решил создать в парламенте межфракционное объединение “Кубань”.

“А я через эту идею решил напомнить, что вообще-то в составе Российской Федерации есть земли, на которых определяющим был украинский этнос: Кубань, где основным языком общения был украинский язык. Они еще сто лет назад хотели присоединиться к Украинской Народной Республике как к федеративному образованию. И сегодня там есть много людей с украинскими корнями. Поэтому нужно за своих соотечественников бороться и о них тоже напоминать. То есть логика такая: давайте напоминать, что мы тоже большая страна и мы могли бы кому-то предъявлять какие-то претензии. Мы этого никогда не делали и не собираемся это делать”, – сказал Гончаренко.

По мнению депутата, инициатива сработала, потому что “даже в самой России это получило немалый отклик”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Между Украиной и Россией шестой год продолжается конфликт. Весной 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным МИД Украины, за время конфликта на Донбассе погибло не менее 14 тыс. человек, еще 1,5 млн человек стали вынужденными переселенцами.