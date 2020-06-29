Боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области

29.06.2020, 7:18, Новости дня

В прошлые сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели обстрелы в районе Луганского, Мироновского и Новозвановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – неподалеку Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

“За минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Пивничное, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету из противотанкового ракетного комплекса, которая попала во двор жилого дома. Осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 28 июня украинские военные уничтожили двух и ранили одного захватчика.

После полуночи российско-оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня в районе хутора Вольный. Потерь среди украинских защитников нет, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.