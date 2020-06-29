 

Боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области

29.06.2020, 7:18, Новости дня

В прошлые сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели обстрелы в районе Луганского, Мироновского и Новозвановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – неподалеку Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

“За минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Пивничное, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету из противотанкового ракетного комплекса, которая попала во двор жилого дома. Осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 28 июня украинские военные уничтожили двух и ранили одного захватчика.

После полуночи российско-оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня в районе хутора Вольный. Потерь среди украинских защитников нет, добавили в штабе.

Зведення станом на 07:00 29 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення28 червня збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 28. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Названа возможная причина пожара в центре Москвы

25.04 / “Есть дипломаты, а есть политики”. Арахамия объяснил свое заявление, что Грузия – “не США”

30.04 / Создатель «Новичка» озвучил алгоритм атаки на коронавирус

07.05 / Стартовал проект Российского движения школьников и киностудии «Династия»

26.06 / Житель Татарстана избежал наказания по обвинению в изнасиловании годовалой дочери

11.04 / Календарь: 11 апреля – Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд

26.04 / N-TV – Трамп предложил аппараты ИВЛ Мексике, Гондурасу — и Германии

22.04 / Обнаружены потенциальные препараты для лечения теломерных заболеваний

30.04 / Эксперт: На фоне пандемии в мире остро встанет вопрос о пересмотре роли атомной энергетики

10.04 / В мэрии Москвы заявили, что скорая помощь работает на пределе. Ранее власти признавали, что пик эпидемии еще впереди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска