Пекин выразил Вашингтону протест из-за давления на китайские компании

29.06.2020, 7:08, Новости дня

Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские предприятия и призывает Вашингтон прекратить подобную практику, заявили в пресс-службе МИД КНР на фоне сообщений о возможном введении санкций в отношении ряда китайских компаний.

«Касательно необоснованного давления, которое американская сторона оказывает на китайские предприятия, мы уже многократно выражали свою позицию. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что США вновь и вновь обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной властью и оказывают давление на отдельные китайские предприятия, все это идет вразрез с принципами рыночной экономики, которые США всегда восхваляли. Китай выражает в отношении этого решительный протест», – приводит текст заявления МИД КНР РИА «Новости».

В китайском МИД подчеркнули, что «Пекин призывает США прекратить безосновательное давление на китайские компании, а также обеспечить честные, справедливые и недискриминационные условия для нормальной работы китайских компаний в США».

Напомним, в прошлый четверг стало известно, что Пентагон направил в Конгресс США список из 20 китайских компаний-кандидатов для возможного введения финансовых санкций.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные последствия «финансового развода» Китая и США.