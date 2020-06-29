 

Лариса Гузеева не собирается торопить детей с внуками

29.06.2020, 6:53, Разное

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сдержанно относится к идее стать бабушкой, по ее словам, внуков от детей она не ждет, а если они появятся, то готова их принять у себя «в выходные на часок». Такое отношение у нее выработалось на фоне того, что она сама стала мамой достаточно поздно.
Лариса Гузеева признается, что родила поздно, потому что «мама очень переживала», а она в свою очередь не собирается торопить детей с внуками. Телеведущая отмечает, что не понимает этих историй с внуками, на которых у нее самой нет времени. Она готова с ними нянчиться, но только в выходные и в пределах часа. А готовить для них или стирать она категорически отказывается.

При этом актриса считает, что способна стать хорошим примером для внуков благодаря накопленному опыту. По словам Ларисы Гузеевой, за всю свою жизнь она испытала много плохого и хорошего, справилась с алкогольной зависимостью и смогла приобрести полезные навыки, чтобы самостоятельно вести бытовое хозяйство. Всего у Гузеевой двое детей: Георгий и Ольга.



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