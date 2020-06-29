Разведка США опровергла утверждения о «контактах» РФ и афганских боевиков

29.06.2020, 6:48, Новости дня

Американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых РФ попытках предложить награду афганским боевикам за убийство американских военнослужащих, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию достоверной и по этой причине не сообщали об этом мне или вице-президенту», – написал Трамп в своем Twitter.

«Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация по теме России, которую устроила лживая The New York Times, чтобы очернить республиканцев», – добавил глава Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что ему никто не сообщал, что подразделение российской военной разведки якобы «побудило» афганских боевиков напасть на американские войска, как ранее утверждало New York Times. В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.