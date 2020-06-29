Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан

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29.06.2020, 6:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНациональный банк Казахстана переместился из Алма-Аты в столицу республики Нур-Султан, сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с указом президента Республики Казахстана К.К. Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 года», – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства РИА «Новости».

В пресс-релизе также говорится, что по поручению главы республики в финансовом центре Казахстана – в городе Алма-Ата – открыто постоянное представительство Нацбанка. Его руководителем назначена заместитель председателя ведомства Дина Галиева.

Согласно сообщению, представительство Нацбанка продолжит тесное взаимодействие с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами.

Напомним, в марте 2019 года правительство Казахстана и Национальный банк заявили о преемственности проводимой макроэкономической политики после отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента республики.



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