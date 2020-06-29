Француз устроил скандал из-за маски и разбил урну с бюллетенями

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29.06.2020, 6:17, Новости дня

Французский дедушка устроил скандал на муниципальных выборах городе Ториньи-сюр-Орез (департамент Йонна).

Мэр коммуны Пьеррик Бардо сделал замечание 80-летнему мужчине, пришедшему на участок без маски. Тот разбушевался, схватил урну для голосования и пообещал бросить ее в голову чиновнику. Но в последний момент передумал и швырнул урну на стол. Урна – единственная на участке – развалилась, и голосование остановилось на час, пока из префектуры не привезли новую урну.

Полиция наведалась к пенсионеру домой, куда он преспокойно отправился после скандала. Буяна поместили под стражу. А Бардо пошутил, что чуть не стал обладателем ожерелья из бюллетеней, передает местное издание L'Yonne Républicaine.

Явка во втором туре муниципальных выборов во Франции достигла 34,67%.



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