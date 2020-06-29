 

Станислав Черчесов: Гильерме сейчас номер один

29.06.2020, 6:17, Новости дня

Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что основным вратарем национальной команды является Гильерме Маринато из "Локомотива". При этом тренерский штаб следит за остальными кандидатами в сборную.

После того, как армеец Игорь Акинфеев решил оставить сборную России, основным голкипером стал натурализованный бразилец Гильерме Маринато из "Локомотива". В 13 матчах ха сборную страны "железнодорожник" отыграл девять встреч на ноль.

"В настоящее время Гильерме — номер один. Мы следим за всеми остальными кандидатами в сборную, в том числе и за спартаковцем Александром Максименко, который играет за большую команду", — приводит слова Черчесова РИА Новости.



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