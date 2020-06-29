 

В США обанкротился крупный игрок на рынке сланцевой нефти

29.06.2020, 6:17, Новости дня

Пионер сланцевого бума в США компания Chesapeake Energy объявила о банкротстве и подала иск в суд с просьбой о защите от кредиторов.

Chesapeake с долгами в почти девять с половиной миллиардов долларов стала крупнейшей жертвой нефтяного шока, произошедшего весной этого года. Еще в апреле о банкротстве объявил другой крупный игрок на рынке сланцевой добычи — Whiting Petroleum.

Всего же, по данным New York Times, в этом году к главе 11 закона о банкротстве США обратились уже более 12 американских нефтегазовых компаний, сообщает телеканал "Россия 24".



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