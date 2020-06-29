Буйнов «отметил воскрешение» в компании модельера Юдашкина

29.06.2020, 6:17, Разное

О своем «воскрешении» в обществе модельера Валентина Юдашкина рассказал российский певец Александр Буйнов. Ранее многие СМИ «похоронили» исполнителя, когда он признался, что хочет приобрести место на кладбище.

На своей странице в Instagram-аккаунте артист опубликовал фрагмент новости, в которой указывается, что в скором времени ожидаются похороны Буйнова. Сам певец к таким сообщениям отнесся с юмором. Комментируя данные слухи, он признался, что «отметил воскрешение» у Юдашкина.

Ранее публиковалась информация о долгой борьбе Буйнова с онкологическим заболеванием. На фоне прогрессирующего недуга исполнитель якобы приготовил себе место на кладбище возле деревни Анкудиновское, находящейся в Новомосковском административном округе. При этом совместное фото с Буйновым и Юдашкиным в Instagram позднее опубликовала Пугачева, которая, судя по всему, решила тоже отпраздновать «воскрешение» коллеги по сцене.

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