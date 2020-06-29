 

Пекин отреагировал на заявление Госдепа об антикитайских консультациях США и ЕС

29.06.2020, 6:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОфициальный представитель МИД КНР прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что США и ЕС создали постоянный формат консультаций для обсуждения «китайской угрозы».

«Развитие нашей страны предоставляет миру возможность, а не создает угрозу кому бы то ни было. Китай не выступает против развития отношений между Европой и США. Надеемся, что все стороны, включая ЕС и США, будут рационально рассматривать развитие Китая, выражаем надежду на то, что Европа и США предпримут больше шагов, содействующих интересам глобального мира, стабильности и процветания и не будут иметь направленности против третьих сторон», – приводит текст заявления МИД КНР ТАСС.

«Мир, развитие и сотрудничество являются тенденциями современной эпохи. Мы ратуем за выстраивание нового типа международных отношений на основе принципов взаимного уважения, справедливости и обоюдно выгодного сотрудничества. Китай всегда был поборником глобального мира, вносил свой вклад в развитие мира и защиту международного порядка», – сказано в документе.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в четверг в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, сообщил о том, что ЕС и Соединенные Штаты создали новый постоянный формат политических консультаций для обсуждения угрозы со стороны Китая.



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