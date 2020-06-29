 

В США благодаря ДНК-экспертизе раскрыли убийство ребенка 38-летней давности

29.06.2020, 6:15, Новости дня

Полиция американского города Колумбус (штат Огайо) 26 июня сообщила, что раскрыла убийство восьмилетней девочки, которое произошло в 1982 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Это стало возможно благодаря анализу ДНК и подкасту, который отслеживал историю расследования дела.

20 сентября 1982 года Келли Энн Проссер была похищена в университетском районе Колумбуса, когда шла домой из школы. Два дня спустя ее тело было обнаружено на кукурузном поле в соседнем округе Мэдисон. Было установлено, что ребенка избили, подвергли сексуальному насилию и задушили.

Правоохранители расследовали дело, однако довести его до конца так и не смогли. Спустя десятилетия полиция смогла назвать имя убийцы, притом что в 80-е годы его имя даже не называлось в числе подозреваемых.

В марте этого года полиция обратилась к компании Advance DNA, которая занимается судебно-медицинской генеалогией. Там изучили генетический материал, полученный сразу же после убийства, и обнаружили связь с вероятным преступником через его троюродных братьев и сестер.

Убийцей оказался Гарольд Уоррен Джарел, который был осужден за похищение другой восьмилетней девочки и вышел на свободу в январе 1982 года – за восемь месяцев до убийства Келли Энн Проссер.

На момент раскрытия преступления Джарел был уже мертв.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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