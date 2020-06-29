В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде

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29.06.2020, 6:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ прошедшем в Торонто митинге за расформирование полицейских управлений в Канаде приняли участие более тысячи человек, сообщил телеканал CBC.

Митингующие собрались на площади Натан-Филлипс. Они обвиняли полицейских в расизме, дискриминации чернокожих и коренных жителей страны. Одни собравшиеся требовали значительно сократить финансирование полиции, другие же заявляли о необходимости полного расформирования полицейских управлений, передает ТАСС.

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. После этого мэр Бостона, следуя требованиям участников беспорядков, урезал содержание полиции на миллионы долларов.

Президент США Дональд Трамп отказался выполнять требование участников беспорядков о роспуске полиции, призвав увеличить траты на обучение правоохранителей и подбор кадров. 16 июня глава Белого дома подписал исполнительный указ о реформе полиции, обязав стражей порядка соблюдать более строгие правила применения силы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.



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