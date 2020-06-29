 

Мнение: Русские деньги для Талибана

29.06.2020, 5:35, Разное

1. New York Times давеча обвинила Россию в том, что та тайно платит Талибану за то, чтобы тот убивал американских солдат. То есть в том же самом, чем США занималась в Афганистане, оплачивая убийства советских солдат джихадистами. В США знают ,что этой публике можно платить.
2. Обвинения строились как обычно на неназванных анонимных источниках, без каких-либо фамилий, документов, свидетельств и т.п. Классика "хайли лайкли".
2. МИД РФ резонно назвал все это фейком и низкопробной пропагандой. Так было и в прошлый раз, когда года 2-3 назад, США обвиняли РФ в том, что она тайно снабжает Талибан ресурсами, но за прошедшее время доказательств этому так и не было предоставлено.
4. Трамп назвал все это выдумкой со стороны американских фейк-ньюс и заявил, что не видел каких-либо документов, которые бы указывали на наличие таких фактов.
5. Нац.разведка США также опровергла этот вброс, заявив, что такие данные в Белый Дом никогда не поступали.Получается, в газету идет вброс о том, о чем не в курсе руководство страны.

Стоит отметить, что в Педивикии NYT числится источником с "высокой степенью достоверности" и "ответственным подходом к выпуску новостей".
Вброс очевидно был нацелен на оживление "российской темы" в американской внутренней повестке (формат обвинений "Трамп знал, что русские руками талибов убивают американцев, но ничего не сделал и скрывал это от общественности"), плюс, нельзя исключать, что вброс нацелен на то, чтобы сорвать переговоры по выводу американских войск, обвинив Талибан в том, что тот не хочет мира, а хочет денег от России для убийства американских солдат.
Источник фейка очевиден – Демократическая Партия США и ее сторонники в "разведсообществе", которые уже не первый раз подобным образом нападают на Трампа. Россия же тут уже традиционно выступает в виде пугала.

PS. Командование ВМС США сегодня обвинило Россию в том, что ее операции в Восточном Средиземноморье угрожают безопасности Европы и Африки (!). Берегись Африка, идет злой русский медведь!

PS2. Между тем тему русских денег для Талибана продолжают раскручивать:

«Россия не преодолела то унижение, которое она испытала в Афганистане. Теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. В ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал» (c) спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси

PS3. Ну и докучи. Трамп заявил, что Россию выгнали из G-8 за то, что там переигрывала администрацию Обамы и Байдена.

США в свое время настояли на исключении России из «Большой восьмерки» по той причине, что экс-президент Барак Обама тогда проигрывал на внешнеполитической арене Москве,

"Смешно слушать заявление Джо Байдена о России, которое, очевидно, написали ему его начальники.
Россия полностью переиграла администрацию Обамы и Байдена. Это было так очевидно, что Обама захотел изгнать их из G8. Тогда США были слабы во всем, особенно по отношению к России" (с) Трамп

Разумеется, агент Дональд имеет ввиду, что Обама и Байден про…ли все полимеры, но он не такой.

Источник: Colonel Cassad



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