Мнение: Как меня отправили из колонии в СИЗО…

29.06.2020, 5:15, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

17 июня 2010 года (четверг)

Ездил в Мамадыш. Райсуд рассмотрел мои заявления об отмене выговоров, полученных в ИЗ-16/2. За межкамерную связь с «вором в законе» Гриней Казанским (Габсалямовым) и «сон в дневное время суток».

Представители ИЗ-16/2 в суд не приехали. И никаких отзывов представлять не стали. Да и зачем «париться», если судья Рустам Ильгизович Валеев сразу встал на сторону следственного изолятора и, нарушив процессуальную норму, что я не должен ничего доказывать, в удовлетворении заявлении отказал. Беспредельщик? Беспредельщик!

18 июня 2010 (пятница)

Вахитовский райсуд рассмотрел мое заявление об отмене решения Гордумы, «упростившей» порядок выбора мэра Казани, перепоручив это хлопотное дело депутатам гордумы. Мол, пусть они выбирают градоначальника из числа депутатов, нефиг населению принимать участия в этом «мероприятии». Того и гляди не того выберут, хлопот не оберешься.

Около 15.00 меня увезли в Казань. За полчаса до этого прибыл этап (вроде бы из Пановки). Разгрузили арестантов. Меня вызвали в штаб. Дали 15 минут на сборы и повезли. В «воронке» было всего два человека (не считая конвоя). Я и Харисов, которого прямо из штрафного изолятора увезли в МОБ (тюремную больницу).

Моя 137 суточная дигитлинская часть несвободы завершилась. Завершилась ожидаемо, но все-таки неожиданно. Знал, что в Татарстане идет кампания по «сепарации» осужденных. Что первоходы должны содержаться отдельно, повторно отбывающие сроки наказания – отдельно. Только глупость это. «Сепарация» в том виде, в каком она проводится в Татарстане, ничего путного не даст. «Сепарировать» надо было при распределении арестантов из СИЗО. А когда это делается путем перекидывания арестантов из колонии в колонию – это уже напрасные хлопоты. К тому же сопряженные с нарушением закона. Конкретно, статьи 81 УПК РФ, согласно которой осужденные должны отбывать весь срок наказания в одном исправительном учреждении.

***

Привезли в «родной» второй изолятор. Который рядом с моим домом, и в котором я уже сидел в ноябре-январе.

Думал, что прошел все «круги ада». Что хуже «дробей» ничего нет. Какая наивность! Транзитная камера №12 оказалась намного хуже.

В камере нас шестеро. Двое из Марий Эл, остальные – татарстанцы. У Ивана – это девятая судимость. Еще один попал под «перережим»: отсидев за убийство четыре года в колонии общего режима, сейчас переводится в колонию-поселение. Еще на три года. И в чем был смысл «сепарации»?

19 июня 2010 (суббота)

Утро началось со скандала. На проверке забрали клубничное варенье, которое было залито в пластиковую бутылку. Возмутился. Мол, вчера при «заезде» варенье пропустили. Мог оставить в бауле:

– Составляйте акт изъятия! Чтобы было, что обжаловать в суде и УФСИН Татарстана.

Составлять акт, видимо, было лень, варенье вернули.

В принципе, варенье в тюрьме – не такая уж и необходимость, вполне можно обойтись и без варенья. Но это было дело принципа: демонстрация вертухаям, что чужого мне не надо, но своего не упущу.

Когда варенье вернули, поставил бутылку на стол и говорю всей «хате»:

– Пацаны, от этой смены отбились, что будет завтра – одному Богу известно, надо уничтожить варенье.

Сказано – сделано. Варенья даже на полчаса не хватило.

21 июня 2010 (понедельник)

Николая Жирова из Йошкар-Олы увезли на этап. Обратно в Йошкар-Олу. И чего привозили? Его осудили на 1 год и 1 месяц лишения свободы за ДТП «со смертельным исходом». До конца срока осталось 9 месяцев. Должен отбывать наказание в ближайшей к месту жительства колонии. А его повезли в Татарстан. Но отправить в колонию не успели. Друзья-родственники поскандалили и УФСИН Марий Эл решил исправить оплошность.

***

На утренней проверке передал четыре заявления.

Первое – о предоставлении возможности принять участие в судебном заседании по рассмотрению моей кассационной жалобы на решение Мамадышского райсуда, отказавшегося отменять постановление начальника КП-17 о водворении меня в штрафной изолятор. Мол, раз уж я оказался в Казани, а у изолятора есть возможность обеспечить участие в судебном заседании посредством сеанса видеосвязи, прошу связаться с Верховным Судом Татарстана и сообщить, что я в Казани и хочу реализовать свое право на личное участие в судебном заседании.

Мое заявление проигнорировали. В суд никто не звонил, кассационную жалобу рассмотрели без меня.

Второе заявление – на имя начальника ИЗ-16/2 полковника внутренней службы В.А.Шуркова – было требованием разъяснить на каком основании мне де-факто заменили режим содержания с колонии-поселения на тюремное?

Третье заявление – требование вернуть обручальное кольцо и деньги. А так же предоставить право на телефонный звонок родственникам, чтобы сообщить, где я нахожусь.

Четвертое заявление – требование разъяснить, почему меня поместили в камеру №12, где накануне содержалось более десяти осужденных – больных туберкулезом открытой формы, транзитников, эпатировавшихся из Ульяновска в Удмуртию, в спецколонию для туберкулезников. А после того, как туберкулезников отправили на этап камера не подвергалась санобработке.

В течение суток ответов на заявления не дождался. Зато сообщили, чтобы готовился «на этап», который отправится в ночь со вторника на среду.

***

Водили в баню.

22 июня 2010 (вторник)

Принесли передачу. Значит, на воле узнали, что я в Казани. Значит, сработала тюремная почта. Еще в день заезда в транзитную камеру, написал «маляву», если у кого есть возможность, позвоните по такому-то телефону, сообщите, что я нахожусь в СИЗО-2, в камере 12. Кто-то отзвонился.

Фотография отсюда