Новая трудовая неделя в России будет короткой

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29.06.2020, 5:14, Новости дня

Новая трудовая неделя в РФ будет короткой. 1 июля объявлен нерабочим днем.

В этот день жители страны будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Этот день считается праздничным выходным и оплачивается в двойном размере.

Кроме того, работу 1 июля можно компенсировать днем отдыха. В этом случае работа в день голосования будет оплачена в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Голосование по Конституции проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.



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