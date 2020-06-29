Новая трудовая неделя в России будет короткой
29.06.2020, 5:14, Новости дня
Новая трудовая неделя в РФ будет короткой. 1 июля объявлен нерабочим днем.
В этот день жители страны будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Этот день считается праздничным выходным и оплачивается в двойном размере.
Кроме того, работу 1 июля можно компенсировать днем отдыха. В этом случае работа в день голосования будет оплачена в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Голосование по Конституции проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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