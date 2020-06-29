 

Мнение: Оптимистический прогноз

29.06.2020, 4:10, Разное

К полудню воскресенья за обнуление путинских сроков уже проголосовали 30,9 миллиона россиян. Это 28,46% от всех включенных в списки голосующих.

Слабовато как-то! А ведь есть передовики, авангард, показатели которых – путеводная звезда или маяк для всех! Татарстан, например! Там уже проголосовали 1 162 500 человек! Из 2,9 млн татарстанцев, включенных в списки.

Для себя я уже решил, что участвовать в этой клоунаде не буду. Но и без меня, думаю, Татарстан прибавит. И обеспечит процентов 90-92 явки и процентов 97-98 голосов ЗА . По России в целом, явка, думаю, будет процентов 70, а за поправки проголосуют процентов 85-88.

Или мой прогноз чересчур оптимистичен?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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