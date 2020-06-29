Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей

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29.06.2020, 4:06, Новости дня

Новые единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, о которых на этой неделе заявил президент РФ Владимир Путин, начинаются с 1 июля.

При этом, как разъяснили в пресс-службе Минтруда, подачи отдельного заявления от родителей не требуется — у ПФР уже есть все необходимые данные.

В ведомстве рассказали, что при осуществлении предыдущей единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными. Это нововведение позволило оперативно перечислить деньги более чем на 15 миллионов детей уже в первый день выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были перечислены в течение десяти дней. Выплаты получили родители более 21 миллиона детей.

В Минтруде подчеркнули, что россияне оценили оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки.



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