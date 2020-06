В штате Миссисипи собираются заменить флаг, напоминающий о временах расизма

29.06.2020, 4:05, Новости дня

28 июня законодатели американского штата Миссисипи рассмотрят законопроект о замене флага этой территории; 27 июня палата представителей и сенат штата необходимыми двумя третями голосов приняли билль о внеочередном рассмотрении вопроса, сообщает Associated Press.

В левом верхнем углу флага находится синий крест с 13 звездами на красном фоне. Это отсылка к символике Конфедеративных Штатов Америки, в состав которых Миссисипи входил в 1861–1863 годах. Часть общества в штате, 38% населения которого – чернокожие, рассматривает флаг как расистский, отмечает агентство.

Флаг был утвержден в 1894 году, когда в законодательном органе доминировали сторонники идеи превосходства белой расы.

Губернатор Тейт Ривз (Республиканская партия) написал в Twitter, что, если закон об отмене флага будет принят, он его немедленно подпишет. “Спор о флаге 1894 года разделяет общество так же, как и сам флаг, настало время положить этому конец. Если мне отправят билль уже в выходные, я подпишу его”, – говорится в твите.

The legislature has been deadlocked for days as it considers a new state flag. The argument over the 1894 flag has become as divisive as the flag itself and it’s time to end it.

If they send me a bill this weekend, I will sign it. pic.twitter.com/bf3vyzuObt

— Tate Reeves (@tatereeves) June 27, 2020

Дизайн нового флага должен будет принят по итогам конкурса и утвержден на референдуме.

В XIX–XX веках Миссисипи стал одним из центров борьбы за права чернокожих. Только в 1870 году, спустя пять лет после поражения КША в Гражданской войне, этот штат был реинтегрирован в США. Поправку к конституции, которая в 1865 году отменила рабство в стране, Миссисипи ратифицировал только в 2013 году.

Около месяца в США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.