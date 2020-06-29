После стрельбы с погибшим в Харьковской области полиция открыла производство по трем уголовным статьям

29.06.2020, 4:05, Новости дня

По факту стрельбы в селе Гусаровка Барвенковского района Харьковской области, в результате которой один отдыхающий погиб и еще один получил ранения, открыто уголовное производство. Об этом 28 июня проинформировала полиция области.

“Следователь открыл уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение”, – говорится в сообщении.

Задержанному фигуранту дела, 53-летнему жителю Барвенковского района, уже объявили подозрение, отметили правоохранители.

Инцидент возле карьера в Гусаровке произошел 27 июня. По отдыхающей там компании из 10 человек, среди которых были дети, открыл стрельбу мужчина, находившийся, по данным полиции, в нетрезвом состоянии. В результате двое мужчин получили ранения, один из них скончался.