Американская нефтедобывающая компания Chesapeake объявила о банкротстве

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29.06.2020, 3:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКомпания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации задолженности, сообщила пресс-служба компании

«Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе (закона о банкротстве) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса», – приводит сообщение компании РИА «Новости».

Chesapeake будет реализовывать план реорганизации для ликвидации «приблизительно 7 млрд долларов задолженности».

Компания заключила соглашение с кредиторами, по которому ей выделят ссуду в размере 925 млн долларов. Наряду с этим кредиторы и держатели обеспеченных векселей должны выделить Chesapeake 600 млн долларов.

Напомним, в начале апреля в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти – Whiting Petroleum. В конце мая о банкротстве объявила еще одна американская компания по добыче сланцевой нефти – Unit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что нефтяной сектор США готовится к волне банкротств. Добыча сланцевой нефти в Америке просела почти на столько же, на сколько РФ и Саудовская Аравия обязались снизить производство в рамках исторической сделки ОПЕК+.



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