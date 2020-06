Sky News – Rolling Stones пригрозили засудить Трампа за использование их музыки

29.06.2020, 3:35, Новости дня

Дональда Трампа предупредили, что ему грозят «юридические последствия», если его предвыборный штаб продолжит использовать песни The Rolling Stones, пишет Sky News. Как отмечает телеканал, британские рокеры уже не в первый раз требуют исключить их репертуар из кампании американского президента.



Reuters

Дональда Трампа предупредили, что ему грозят судебные разбирательства, если его предвыборный штаб продолжит использовать песни The Rolling Stones. Юристы группы работают вместе с организацией по защите авторских прав BMI, чтобы помешать исполнению любых её композиций на встречах американского президента с избирателями, пишет Sky News.

Участники The Rolling Stones требовали, чтобы кампания Трампа прекратила ставить на своих мероприятиях её песни ещё в 2016 году. Но после того, как на недавнем митинге президента в Оклахоме прозвучала You Can’t Always Get What You Want группа через BMI пригрозила ему юридическими последствиями.

Представители BMI подтвердили, что в рамках лицензии штаб Трампа может использовать более 15 млн. музыкальных работ на своих собраниях. Но в договоре также прописан пункт, который позволяет отзывать права на исполнение композиции, если того требуют её авторы или издатели.

The Rolling Stones — не первая группа, которая оспаривает использование Трампом своей музыки. Prince, Рианна, Фаррелл Уильямс, Aerosmith и Нил Янг входят в длинный список звёзд, которые ранее предъявляли президенту аналогичные претензии, обращает внимание Sky News.

Всего несколько дней назад наследники Тома Петти потребовали, чтобы штаб Трампа отказался от песни I Won’t Back Down. Семья музыканта заявила, что эта композиция была написана для «простого человека», и они не хотят, чтобы она использовалась для «кампании ненависти».

Группа Queen критиковала Трампа, когда во время Республиканского национального конгресса в Огайо 2016 года он вышел на сцену под We Are The Champions. Параллельно с этим пресс-секретарь Адель также пожаловалась на то, что её песни Rolling In The Deep и Skyfall использовались на митингах политика без разрешения, напоминает Sky News.