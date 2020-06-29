 

В Конгрессе затребовали отчет по нападениям на войска США в Афганистане

29.06.2020, 3:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала предоставить Конгрессу США отчет о том, был ли президент Дональд Трамп осведомлен о якобы имевших место попытках РФ предложить афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих.

Спикер Палаты представителей отрицательно ответила на вопрос, была ли она осведомлена о том, что утверждает в своей публикации The New York Times, передает ТАСС.

«Мы запросили предоставление отчета об этом Конгрессу», – сообщила Пелоси в эфире телекомпании ABC.

Спикер Палаты представителей добавила, что американские законодатели постараются выяснить, проводился ли брифинг на этот счет для Трампа. «Так это или не так, его администрация знает, что ряду наших союзников в Афганистане докладывали об этом и они приняли доклад», – считает Пелоси.

Она также в очередной раз перечислила традиционные претензии США к РФ в связи с событиями в Крыму, на юго-востоке Украины и в Сирии, обвинив главу Белого дома в том, что он не учитывает это при принятии политических решений. «Я не знаю, что у россиян есть на президента [США] в политическом, личном, финансовом или других планах, но он игнорирует это <…>», – сообщила Пелоси.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не сообщал, что подразделение российской военной разведки якобы «побудило» боевиков афганского движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска.

Ранее New York Times заявило, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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