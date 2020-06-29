Мнение: Вопросы порнографии в Игре Престолов. Часть 4

29.06.2020, 3:10, Разное

СЕКС С ИСТОРИЕЙ

Но вот интересный вопрос: а для кого, собственно, все эти максимально откровенные, порнографические сцены? На кого в конечном итоге они сработали, какую дополнительную аудиторию привлекли?

Первая идея – для парочек. В конце концов, понятно же, как организовано нынче телесмотрение в большинстве стран мира: парочка после тяжелого трудового дня – все равно, в Нью-Йорке, Лондоне, Дели или Санкт-Петербурге – приходит к кому-то из них домой; мужик под пиво и прихваченную (или заказанную) пиццу врубает какой-нибудь боевичок, оба ужинают, постепенно расслабляясь и отходя от унижений и монотонности своих офисов. Потом – в постель, и вот тут уже вместо боевичка вставляется порнушка – для того, чтобы слегка освежить и настроить придавленный буднями и потрепанный темперамент.

То есть идея совместить – боевичок с порнушкой – безусловно, имела огромный маркетинговый потенциал, и только косность традиционного кинорынка мешала ей прежде реализовываться в полной мере; в конце концов, зачем иметь две кассеты, если все можно совместить в одной? В этом смысле производители телесериалов в самом деле нащупали золотую жилу, и «Игра престолов» тут, безусловно, оказалась флагманом. Меня на предыдущей части уже начали поправлять – мол, ИП не одна такая, были не менее развратные сериалы (причем тоже в историческом антураже, типа «Спартака» или «Борджиа») – и они появились примерно в одно время. Ну да – идея, понятно, витала в воздухе. Но все-таки только экранизаторы Мартина в полной мере сорвали банк – и тем интереснее разобрать их подход в деталях.

Но все-таки – на кого больше из нашей парочки работала порнография, встроенная «в тело» многофигурной сказочной саги? На него или на нее? И тут ответ кому-то покажется парадоксальным. Традиционно считается, что голое тело и сцены секса – это «приманка» для мужчин. Однако для меня очевидно, что все-таки в целом весь прием бил в большей степени именно в женскую аудиторию, работал на ее привлечение. Почему?



Женская и мужская сексуальность

Есть старый анекдот (наверно, в наше время его назовут «сексистским»): некой блондинке впервые в жизни показывают небольшой порнофильм. Она просматривает его целиком с большим интересом, однако в конце выглядит явно растерянной и недовольной. На вопрос, что ей не понравилось, она отвечает, что понравилось в принципе всё, но один момент ее расстроил – так и осталось непонятным, поженятся в конце герои или нет? Почему все так неожиданно и невовремя оборвалось?!

Как и во всякой шутке, в этой есть только доля шутки. На деле этот анекдот иллюстрирует весьма существенную разницу между женской и мужской сексуальностью: женщине в сексе действительно гораздо чаще нужна ИСТОРИЯ, некий гораздо больший, глобальный контекст – в то время как для мужчины секс, так сказать, завязан сам на себя, в нем самом – «все начала и все концы». В этом, конечно, отражается куда большая примитивность мужского начала в природе, ущербность нашей Y-хромосомы; в определенном биологическом смысле мужская особь вообще «заточена» на то, чтобы произвести половой акт – и всё; поэтому вопрос «а что после секса» так часто ставит мужчин в тупик.

Собственно, поэтому даже сами по себе прошитые в генах реакции на обнаженное тело противоположного пола у мужчин и женщин кардинально различаются: если для самцов человека сексуальное возбуждение при виде голой самки есть рефлекс безусловный (что особенно заметно у подростков и у людей, не испорченных образованием), то у женщин рефлекс может быть только условный (или же его может не быть совсем). Проще говоря – у женщины реакция возбуждения при виде тех же порнографических сценок может быть только в том случае, если «картинка» как-то для нее ассоциируется с неким позитивным личным опытом – только тогда возможен запуск положительной обратной связи.

Именно поэтому часто даже самые «зажигательные» постельные сцены из обычных порнофильмов «для мужчин» оставляют женщин абсолютно равнодушными, кажутся им скучными и затянутыми: нет истории, нет контекста – а значит, трудно или невозможно соотнести происходящее с личным опытом, «не проскакивает искра». Подруга только с нарастающим раздражением глядит на партнера, который на глазах теряет человеческий облик, просто глядя на возвратно-поступательные движения каких-то совершенно посторонних голых актеров.

Сериал типа ИП, в отличие от обычной «порнухи», встраивает секс в обычное течение наблюдаемой жизни, делает его частью ИСТОРИИ, разных сюжетов – и это, собственно, и есть ЖЕНСКОЕ представление о сексе (в отличие от мужского, в котором секс – всегда не часть, а кульминация, вспышка). Таким образом, смелый ход с «порнухой» в итоге сработал в гораздо большей степени на привлечение зрительниц. Просто для приманки мужчин вполне бы хватило и «эротики» в прежнем, цензурированном смысле слова; повышение откровенности едва ли могло существенно увеличить «мужскую долю» – просто потому, что почти все игрек-хромосомные, еще обладающие каким-никаким либидо, были выбраны раньше.

А вот женщины получили редкую возможность смотреть секс со своей, женской точки зрения – и этой возможностью массово воспользовались. А иначе откуда ж 100 миллионов зрителей у платного сериала?

Но и это еще не всё. Главная тайна порнографии Игр Престолов ждет нас в 5-й части! Разберем, каким тонким способом создатели сумели выполнить вторую часть задачи: не только привлечь женщин, но и не спугнуть мужчин.