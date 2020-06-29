 

Starbucks и Pepsi поддержат бойкот Facebook

29.06.2020, 3:00, Новости дня

Бойкот, который объявили американские компании Facebook, поддержали в Starbucks. Там отказались от размещения рекламы в социальной сети в июле и августе.

Как сообщает издание FOX Business, это планирует сделать и Pepsi.

Всего к бойкоту подключились уже более ста корпораций. Считают, что Facebook и другие соцсети не контролируют публикации, разжигающие ненависть.

По оценкам агентства Bloomberg, из-за бойкота рыночная стоимость Фейсбук сократилась на 56 миллиардов долларов, а состояние основателя Марка Цукерберга уменьшилось более чем на семь миллиардов, сообщает телеканал "Россия 24".



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