Йоуханнессон переизбран президентом Исландии, он набрал более 92% голосов

29.06.2020, 2:59, Новости дня

27 июня в Исландии прошли президентские выборы, по их итогам Гвюдни Йоуханнессон набрал 92,2% голосов и был переизбран на второй срок. Об этом сообщает общественный вещатель RÚV.

Соперник действующего президента – выдвиженец правых сил Гудмундур Йоунссон получил 7,8%. Явка составила 66,9%.

Результат Йоуханнессона не стал национальным рекордом, отмечает RÚV; Вигдис Финнбогадоттир в 1988 году получила 94,6% голосов.

52-летний Йоуханнессон назвал главным итогом выборов то, что они не стали битвой и что ему удалось сохранить нормальные отношения с конкурентом.

Впервые Йоуханнессон вступил в должность 1 августа 2016 года. До этого преподавал историю в университете, написал и перевел несколько книг. Владеет английским, немецким и русским языком. Не принадлежит ни к одной партии, относит себя к евроскептикам.

Исландия стала первой европейской страной, где после вспышки коронавируса состоялись выборы главы государства. 21 июня парламентские выборы прошли в Сербии.