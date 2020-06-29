В мире число жертв COVID-19 превысило 500 тыс.

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29.06.2020, 2:59, Новости дня

По состоянию на 29 июня число жертв коронавирусной инфекции достигло в мире 500 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Лидерами по количеству смертей являются США (125 768), Бразилия (57 070) и Великобритания (43 634).

В десятку стран с высокой летальностью случаев COVID-19 вошли также Италия, Франция, Испания, Мексика, Индия. Иран и Бельгия.

Всего в мире на 29 июня зарегистрировано 10 072 616 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 5 100 238 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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