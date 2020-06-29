Крылья второй волны

29.06.2020, 2:55, Разное

Страны Центральной Азии снова уходят на карантин. РФ хочет открыть с ними авиасообщение.

Одним из первых направлений, с которым РФ восстановит авиасообщение, вероятно, станет вся зона СНГ. «Коммерсант» подтвердил наличие в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой соответствующего письма от Росавиации.

Представителям рынка такая идея нравится не очень, но это лучше, чем ничего: на фоне падения всей индустрии из-за коронавируса открытие направлений хоть куда-нибудь уже выглядит позитивным сигналом к восстановлению (в западные страны Россию пока не пускают, если не считать чартеры, оформленные под грузовые рейсы).

Предполагается, что первые самолеты полетят в том числе в Центральную Азию. Сейчас туда тоже летают лишь чартеры, да и то не во все страны: периодически рейсы по вывозу соотечественников, инициированные посольствами, совершают Кыргызстан и Узбекистан.

Проблема в том, что для скорого открытия авиасообщения (пока в СМИ чаще других мелькает дата 15 июля. — Ред.) с центральноазиатскими странами пока явно не лучшее время. Страны региона в спешном порядке возвращают все возможные ограничения в связи с резким ростом заболеваемости и коронавирусом, и неустановленной пневмонией. Счет смертей начинает измеряться десятками — при этом систему здравоохранения в этих странах нельзя назвать идеальной, что лишь добавляет рисков этой идее.

Вот что происходит у соседей.

Казахстан

Среди остальных стран региона Казахстан находится в наиболее уязвимом положении. 25 июня ВОЗ официально внесла республику в число стран с ускоренной передачей коронавируса.

В стране после окончания карантина в мае произошел резкий всплеск заболеваемости до показателя в 1000–1500 заболевших в день (население Казахстана — около 18 млн).

Казахстанский Минздрав пытается играть цифрами и утверждает, что заболевших надо делить на две части: с симптомами и без них.

Однако это не сильно влияет на общую картину, и по состоянию на 26 июня в стране зафиксировано больше 33 тысяч заболевших COVID-19.

Смертность от него официально небольшая (на сегодняшний день умерло 147 человек), однако журналисты еще до всплеска заболеваемости отмечали, что на кладбищах для умерших от коронавируса число свежих могил больше, чем число скончавшихся по официальной статистике.

Власти объясняют это тем, что на кладбище хоронят также тех, кто умер «от других причин», а коронавирус был сопутствующим заболеванием.

При этом нельзя сказать, что ситуация в стране находится под контролем власти (сама она, разумеется, думает по-другому).

Чтобы не распространять инфекцию, все области и крупные города вернули жесткий карантин в том или ином виде. Наиболее частым сейчас является формат «карантинных выходных»: по субботам-воскресеньям в городах закрываются абсолютно все заведения, кроме магазинов рядом с домом и аптек. Не работают супермаркеты, закрыты парки, остановлен общественный транспорт. Жителям запрещено выходить из домов, за исключением похода в магазин или за лекарствами, а также для прогулки с собакой рядом с домом.

В некоторых городах — например в Актобе (граничит с Оренбургской областью. — Ред.) — такие «карантинные выходные» будут проходить каждую неделю до особого распоряжения. В Северо-Казахстанской области, в крупных городах Кокшетау и Лисаковск, восстановили блокпосты на внешних границах населенных пунктов.

Сотрудники железнодорожного вокзала в Алма-Ате проверяют проездные документы пассажиров. Фото: РИА Новости

Власти обвиняют в распространении инфекции самих людей, которые не соблюдали карантинный режим, однако в Казахстане заболели и несколько крупных чиновников, включая министра здравоохранения Елжана Биртанова и первого президента Нурсултана Назарбаева.

Биртанова, даже не дождавшись его выздоровления, и вовсе отправили в отставку 25 июня. При этом нынешний карантин не является частью режима ЧП, который был установлен в Казахстане с 16 марта по 11 мая.

Это дает возможность не останавливать работу большинства организаций, а главное — позволяет государству не платить населению по $100 в месяц, как было раньше (во многом потому, что свободных денег в экономике больше нет). Люди поняли это по-своему и, запасаясь, смели с прилавков аптек весь парацетамол.

При этом в Казахстане началась другая волна: речь о всплеске заболеваемости неустановленной пневмонией. Это очень похоже на внебольничную пневмонию, от которой, в частности, серьезно пострадал Санкт-Петербург.

По словам медицинских чиновников Казахстана, течение заболевания является очень резким, и человек может умереть в течение двух дней.

Тесты на коронавирус при этом стабильно показывают отрицательный результат. В одном только упомянутом уже Актобе за июнь заболело больше 1000 человек, 22 человека умерли. Нагрузка на медицинские учреждения такова, что врачи просят не звонить в скорую помощь тех, у кого нет ярко выраженных симптомов, и даже в крупных больницах людей размещают на полу или вовсе отказываются принимать.

Еще более тяжелая ситуация в Нур-Султане, где, даже по официальным данным, фиксируется минимум 600 случаев заболевания пневмонией в день.

По данным главы областного управления здравоохранения Сауле Кисиковой, заполняемость стационаров сейчас держится на уровне 80% (неделю назад было 90%), что является крайне тяжелой нагрузкой для врачей.

Принципиально ситуация при этом не улучшается: хотя главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева заявила, что «карантинные выходные» привели к «выпрямлению русла заболеваемости», — это очень похоже на манипуляцию, потому что в эти дни фактически снизился уровень тестирования на коронавирус, отсюда и цифры.

Медработники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Фото: РИА Новости

Цифры совпадают все реже: к примеру, в Карагандинской области комиссия по летальным исходам зарегистрировала 21 случай смерти от коронавируса, а в официальной статистике таких умерших 10 человек.

Несмотря на тяжелую ситуацию, Казахстан планирует в ближайшее время восстановить авиасообщение с 11 странами вдобавок к пяти уже открытым: среди них есть Китай и Венгрия, но нет России.

Кыргызстан

За 25 июня в Кыргызстане было зафиксировано рекордное суточное количество заболевших — 250 человек. Общее количество всех зараженных — 4204 человека, 43 пациента скончалось (население страны — 6,3 млн человек).

При этом в столице — Бишкеке — медики столкнулись с неожиданной проблемой: у них кончаются автомобили для выездов.

В городе работает 38 бригад, но и для них уже не хватает машин: 24 июня как минимум два автомобиля вышли из строя из-за ДТП. Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев заявил, что 38 бригад — это очень мало, необходимый норматив — 60–70 бригад.

Сайт «Медиазона. Центральная Азия» в своем онлайне о том, что происходит в Кыргызстане, отмечает, что в Бишкеке, начиная с 27 июня, по выходным перестанет ходить общественный транспорт и даже такси, а в перспективе будут закрыты все кафе и даже летние веранды.

Коронавирусом заболевает окружение президента страны Сооронбая Жээнбекова: как минимум у восьми человек из его аппарата коронавирус был подтвержден в последние дни. Из-за этого Жээнбеков был вынужден пропустить Парад Победы в Москве, хотя успел прилететь в Россию и даже побывать в Кремле — по некоторым данным, без маски.

Правительство (на прошлой неделе в Кыргызстане сменился премьер-министр: предыдущего провожали групповым фото без маски — в итоге весь Кабинет министров был оштрафован. — Ред.) думает о режиме ЧП, но пока не хочет его объявлять, хотя и отмечает, что количество заболевших растет с каждым днем.

Важно отметить, что еще в начале мая и в Казахстане, и в Кыргызстане четверть заболевших, по независимым подсчетам, составляли врачи. И в том, и в другом случае официальные власти обвинили в таком уровне заболеваемости самих медиков.

Другие страны региона

По мере удаления стран Центральной Азии от европейской части информация о коронавирусе становится все более закрытой. В Узбекистане официально заболевших сейчас чуть больше 7 тысяч, 20 человек умерло.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: РИА Новости

Достоверность статистики при этом проверить невозможно: в Узбекистане не ведется независимых подсчетов, всю информацию выдает только официальная комиссия по коронавирусу.

Ключевая проблема — карантинные центры, в том числе для возвращающихся из других стран трудовых мигрантов.

Иностранной делегации из врачей продемонстрировали «образцовый контейнер» — то есть отдельный бокс в виде вагончика для больных коронавирусом, однако гражданские активисты сообщают о многочисленных жалобах пациентов на антисанитарию и плохое отношение: по словам одного из них, на любые претензии врачи реагируют фразой «давай выйдем».

С 22 июня прокуратура ведет расследование самоубийства одного из пациентов карантинного центра в Ташкенте: он вел себя агрессивно, считал, что у него вирус, и говорил, что может заразить других (вирус в итоге посмертно подтвержден не был).

Таджикистан подтвердил наличие коронавируса в стране только 30 апреля. Официально там 5691 заболевший, а выздоровело уже почти 80% из всех зараженных. 51 человек погиб, но это по официальным данным.

Мужчина в защитной маске в салоне маршрутки на одной из улиц в Душанбе. Фото: РИА Новости

Таджикское подразделение «Радио Свобода» провело собственное расследование и выяснило, что умерших примерно в восемь раз больше (журналистам с помощью документов удалось подтвердить связь с коронавирусом в 152 случаях из 442 смертей).

В Туркменистане коронавируса официально по-прежнему не существует. 23 июня посольство США в стране разместило информацию о том, что некоторых жителей республики отправляют на принудительный карантин. Министерство иностранных дел Туркменистана резко отреагировало на это заявление, опровергнув его.

Примечательно, что посол РФ в Туркменистане Александр Блохин 11 июня провел пресс-конференцию, где заявил, что «по косвенным признакам» заболевших коронавирусом в Туркменистане нет, иначе об этом говорили бы на местных рынках. Опроверг он сообщения и о голоде в стране, косвенно признав лишь наличие резкого скачка цен на жизненно важные продукты.

Вячеслав Половинко

спецкор