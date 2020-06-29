 

Личное: Над отношениями не нужно работать! 

29.06.2020, 2:42, Разное

Недалёкие люди обожают работать над отношениями. Такие любой союз превратят в невыносимый кошмар — лишь бы было, над чем работать. Ну, не интеллектуальной же деятельностью им себя развлекать!


Фото: Соцсети

 Кристина Асмус прокомментировала свой развод:

Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим.

Я же считаю, что над отношениями работать не нужно никому: ни обоим, ни двоим, ни одному. В отношениях стоит отдыхать. Работать нужно над собой и над своими проектами, а не тратить энергию на отношения.

Для курицы же отношения — главное в жизни. Самоцель.

В них она всегда действует по схеме:

1. Отношения с мужем утратили новизну. Заскучала.

2. Купила БДСМ-набор или костюм медсестры в секс-шопе, заявилась в таком виде к койку к мужу. Назвала это работой над отношениями.

3. Работа не сработала. Курица предъявила мужу претензии и тайно влюбилась в другого мужика.

4. Сдалась. Дала другому.

5. Разводиться — страшно, мужа — жалко, к любовнику — тянет. Побегушки от мужа к любовнику и обратно длятся полгода-год.

6. Всласть пощекотав себе нервы, курица либо остаётся с мужем, либо уходит.  

Если уходит, то делает это, обвинив в фиаско брака мужа.

 «Он не работал над отношениями», — именно так выглядит излюбленное курицами оправдание своей собственной нечистоплотности.

Ты виноват, что я тебе изменила. Ты не работал над отношениями.   Не зажигал мне романтические свечки, не купал меня в своём внимании, не дарил цветочки. А если даже и дарил, то не цветочки мне были нужны, а чтобы ты был мужиком!

У меня много друзей-мужчин. Некоторым из них — даже лучшим из лучших — изменяли их курицы. Изменяли мелко, гадко и всегда при этом свалить вину за свою же измену на мужей.

Пацаны, не ведитесь.

Единственная причина, по которой женщина изменяет, — это то, что она тупая и трусливая курица.

Тупая женщина не может развлечь себя ничем, кроме как любовно-романтическими приключениями. Всё остальное ей скучно, неинтересно, мало понятно. Трусливая женщина не может открыто сказать: «Я тебя больше не люблю. Ты мне надоел. Я пошла трахаться».

Сильные и умные люди работают над собой. Слабые и глупые — над отношениями.

Кристина Асмус — очень глупая женщина, а уж Харламов — вообще форменный идиот.

А вы считаете, что над отношениями нужно работать? Почему?  

Работали сами? А зачем?

Источник: Лена Миро



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