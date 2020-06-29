Личное: Над отношениями не нужно работать!
29.06.2020, 2:42, Разное
Недалёкие люди обожают работать над отношениями. Такие любой союз превратят в невыносимый кошмар — лишь бы было, над чем работать. Ну, не интеллектуальной же деятельностью им себя развлекать!
Фото: Соцсети
Кристина Асмус прокомментировала свой развод:
Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим.
Я же считаю, что над отношениями работать не нужно никому: ни обоим, ни двоим, ни одному. В отношениях стоит отдыхать. Работать нужно над собой и над своими проектами, а не тратить энергию на отношения.
Для курицы же отношения — главное в жизни. Самоцель.
В них она всегда действует по схеме:
1. Отношения с мужем утратили новизну. Заскучала.
2. Купила БДСМ-набор или костюм медсестры в секс-шопе, заявилась в таком виде к койку к мужу. Назвала это работой над отношениями.
3. Работа не сработала. Курица предъявила мужу претензии и тайно влюбилась в другого мужика.
4. Сдалась. Дала другому.
5. Разводиться — страшно, мужа — жалко, к любовнику — тянет. Побегушки от мужа к любовнику и обратно длятся полгода-год.
6. Всласть пощекотав себе нервы, курица либо остаётся с мужем, либо уходит.
Если уходит, то делает это, обвинив в фиаско брака мужа.
«Он не работал над отношениями», — именно так выглядит излюбленное курицами оправдание своей собственной нечистоплотности.
Ты виноват, что я тебе изменила. Ты не работал над отношениями. Не зажигал мне романтические свечки, не купал меня в своём внимании, не дарил цветочки. А если даже и дарил, то не цветочки мне были нужны, а чтобы ты был мужиком!
У меня много друзей-мужчин. Некоторым из них — даже лучшим из лучших — изменяли их курицы. Изменяли мелко, гадко и всегда при этом свалить вину за свою же измену на мужей.
Пацаны, не ведитесь.
Единственная причина, по которой женщина изменяет, — это то, что она тупая и трусливая курица.
Тупая женщина не может развлечь себя ничем, кроме как любовно-романтическими приключениями. Всё остальное ей скучно, неинтересно, мало понятно. Трусливая женщина не может открыто сказать: «Я тебя больше не люблю. Ты мне надоел. Я пошла трахаться».
Сильные и умные люди работают над собой. Слабые и глупые — над отношениями.
Кристина Асмус — очень глупая женщина, а уж Харламов — вообще форменный идиот.
А вы считаете, что над отношениями нужно работать? Почему?
Работали сами? А зачем?
Источник: Лена Миро
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