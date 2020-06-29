Le Parisien – «слышать об этом не могу» — полицейский-мусульманин из иммигрантского района не считает французских правоохранителей расистами

29.06.2020, 2:30, Новости дня

Сотрудник полиции, сын иммигрантов и практикующий мусульманин Адиль возмущён обвинениями полиции в расизме, пишет Le Parisien. По словам правоохранителя, в своей работе он никогда не сталкивался с проявлениями расизма, а задержание преступников происходит исключительно на основании донесений, а не цвета кожи подозреваемого.



Reuters

«Я уже слышать не могу о том, что полицейские — расисты. Как и везде, в наших рядах есть меньшинство, но не нужно распространять это на всю профессию», — возмущается на страницах Le Parisien 35-летний сотрудник полиции, сын иммигрантов и практикующий мусульманин Адиль (имя изменено). Как отмечает издание, слова министра внутренних дел Кристофа Кастанера о систематическом отстранении полицейских в случае «доказанных подозрений в расистских действиях или высказываниях» сильно задели этого члена бригады по борьбе с преступностью Парижского региона.

«Я никогда не сталкивался с расизмом в рамках своей профессии», — уверяет Адиль, добавляя, что и в иммигрантском районе, где он живёт до сих пор, у него не было проблем из-за работы в полиции.

В подтверждение своих слов Адиль назначает встречу в своём районе на севере Эссонны. Группа шумных молодых людей — все без исключения — действительно приветствует его с почтением. «Мы знали его ещё до того, как он стал полицейским, — замечает Лунис (имя изменено). — Для меня это ничего не меняет, эта профессия не хуже других. Среди них есть и хорошие, и плохие».

На взгляд молодых людей, Адиль — «хороший легавый». По словам Луниса, в юности он сталкивался с постоянными проверками со стороны полиции. Однако на его замечание о том, что, по его впечатлению, полицейские часто останавливают молодых людей африканского происхождения, Адиль парирует: «Знаешь, если мы кого-то задерживаем, то это потому, что мы получили очень точное донесение. А не потому, что он черный или араб. Остановить можно кого угодно».

Как отмечает газета, встреченные в иммигрантском районе молодые люди не считают полицию расистской, но поведение некоторых должностных лиц их раздражает. «Есть и те, кому не по душе темнокожие. Но такие не все. Этот расизм мы видим, прежде всего, когда есть проступок», — считает Альфа (имя изменено). С этим согласен и Брюно (имя изменено), считающий, что «хорошие и плохие легавые» существуют наряду с «хорошими и плохими ребятами на районе».

На заявление одного из молодых людей о том, что полицейские погнались за ним, когда он шёл по улице в период изоляции, Адиль предположил, что стражи порядка хотели проверить наличие пропуска. Узнав, что мужчина не остановился, когда к нему обратились правоохранители, полицейский заметил: «Тогда не удивляйся! Если откажешься предъявить документы, мы обязательно попытаемся тебя поймать».

Для Адиля эти беседы с молодёжью — залог успеха. «Мы не сможем понять друг друга, если не будем разговаривать», — считает полицейский. По его словам, раньше в департаментах существовали Центры молодёжного досуга под руководством полицейских, где представители правопорядка могли общаться с молодыми людьми во время спортивных мероприятий, и это облегчало стражам порядка работу в районах. «Нужно сближать молодых людей и правоохранительные органы», — уверен сотрудник полиции.