 

В Польше придется проводить второй тур выборов президента

29.06.2020, 1:55, Новости дня

В Польше придется проводить второй тур выборов президента. В него выходит действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Опросы на выходе с участков показали, что Дуда лидирует в основном в провинции, а Тшасковский — в крупных городах.

Гигантские очереди длиной в целые улицы. На избирательные участки пускают максимум четыре человека. Приходится ждать под открытым небом. Многие не выдерживают и падают в обморок.

Страну раздирают противоречия, и явка выше, чем на президентских выборах 2015 года.

"Польша ужасно разделена. Так что я даже удивлена, что так много людей дисциплинированно пришли на выборы".

"Перед лицом того, что происходит, страна нуждается в стабильности. Эксперименты с политикой опасны для государства, особенно во времена кризиса".

И это главный аргумент нынешнего президента Анджея Дуды. Но его действия эту самую стабильность как раз подрывают. Дуда делает все, чтобы превратить Польшу в военный полигон США в Европе.

На то, чтобы как-то отреагировать, избирателям времени практически не дали. За четыре дня до выборов Дуда отправился в Вашингтон и там обо всём договорился с Дональдом Трампом — и о переброске дополнительного военного контингента, и о новых поставках американского оружия. Варшава готова выложить за это десятки миллиардов долларов.

"Польша уже вписалась в американские планы в отношении Европы. Польша уже увидела свой шанс стать восточноевропейской Великобританией. Она будет центром политического влияния на Европу, а особенно на Германию. Польские аналитики называют Германию безбилетниками и мечтают о том времени, когда американские ракеты и войска переместятся из Германии в Польшу", — говорит Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО.

Как утверждают эксперты, главная линия раскола в польском обществе – это также Евросоюз и Россия.

Радикализм Дуды многим надоел. Главный его соперник – мэр Варшавы Рафал Тшасковский – выступает за прагматичные отношения и с Брюсселем, и с Москвой. Недавно он заявил, что открыт для переговоров с Россией, а поляков и русских назвал великими народами, которые всегда были близки.

"С точки зрения других сфер, например, экономики, вполне возможен поворот к России, по крайней мере, возможны более прагматичные отношения. Он может встроиться в ту группу ЕС, которая выступает за хорошие отношения с Россией и действительно считает, что РФ – это большой сосед, с которым нужно считаться", — говорит Оксана Петровская, доктор исторических наук, эксперт Российского института стратегических исследований.

Правящая партия "Право и справедливость" очень рассчитывала провести выборы 10 мая; тогда у Анджея Дуды были рекордно высокие рейтинги. Но все сорвалось, в итоге набрать необходимые для победы 50 процентов в первом туре у него не вышло.

Более того, мэр Варшавы показал очень высокий результат. Скорее всего, Тшасковский и Дуда и будут бороться во втором туре. Он состоится через две недели и обещает быть еще более непредсказуемым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Школа в маленьком городке в Монтане возобновит занятия в классах одной из первых

31.05 / В Роскосмосе оценили значение полета Crew Dragon для мировой космонавтики

10.04 / Коронавирусные стационары и занимающиеся пневмонией больницы предложили не разделять

05.05 / Шмыгаль сообщил, что метро в Украине будут открывать в два этапа

05.06 / Ростехнадзор назвал изношенность оборудования причиной аварии в Норильске

20.05 / Назван новый эпицентр коронавируса в мире

15.06 / Енин: Тегеран до сих пор не взял на себя ответственность за катастрофу самолета МАУ

22.04 / Всемирно известная оперная дива из-за коронавируса лишилась голоса

21.04 / Новым главой ЕСПЧ стал судья из Исландии

14.06 / В российском Новочеркасске ко дню России вывесили баннеры с одной “с” в названии страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска