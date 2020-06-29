В Польше придется проводить второй тур выборов президента

29.06.2020, 1:55, Новости дня

В Польше придется проводить второй тур выборов президента. В него выходит действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Опросы на выходе с участков показали, что Дуда лидирует в основном в провинции, а Тшасковский — в крупных городах.

Гигантские очереди длиной в целые улицы. На избирательные участки пускают максимум четыре человека. Приходится ждать под открытым небом. Многие не выдерживают и падают в обморок.

Страну раздирают противоречия, и явка выше, чем на президентских выборах 2015 года.

"Польша ужасно разделена. Так что я даже удивлена, что так много людей дисциплинированно пришли на выборы".

"Перед лицом того, что происходит, страна нуждается в стабильности. Эксперименты с политикой опасны для государства, особенно во времена кризиса".

И это главный аргумент нынешнего президента Анджея Дуды. Но его действия эту самую стабильность как раз подрывают. Дуда делает все, чтобы превратить Польшу в военный полигон США в Европе.

На то, чтобы как-то отреагировать, избирателям времени практически не дали. За четыре дня до выборов Дуда отправился в Вашингтон и там обо всём договорился с Дональдом Трампом — и о переброске дополнительного военного контингента, и о новых поставках американского оружия. Варшава готова выложить за это десятки миллиардов долларов.

"Польша уже вписалась в американские планы в отношении Европы. Польша уже увидела свой шанс стать восточноевропейской Великобританией. Она будет центром политического влияния на Европу, а особенно на Германию. Польские аналитики называют Германию безбилетниками и мечтают о том времени, когда американские ракеты и войска переместятся из Германии в Польшу", — говорит Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО.

Как утверждают эксперты, главная линия раскола в польском обществе – это также Евросоюз и Россия.

Радикализм Дуды многим надоел. Главный его соперник – мэр Варшавы Рафал Тшасковский – выступает за прагматичные отношения и с Брюсселем, и с Москвой. Недавно он заявил, что открыт для переговоров с Россией, а поляков и русских назвал великими народами, которые всегда были близки.

"С точки зрения других сфер, например, экономики, вполне возможен поворот к России, по крайней мере, возможны более прагматичные отношения. Он может встроиться в ту группу ЕС, которая выступает за хорошие отношения с Россией и действительно считает, что РФ – это большой сосед, с которым нужно считаться", — говорит Оксана Петровская, доктор исторических наук, эксперт Российского института стратегических исследований.

Правящая партия "Право и справедливость" очень рассчитывала провести выборы 10 мая; тогда у Анджея Дуды были рекордно высокие рейтинги. Но все сорвалось, в итоге набрать необходимые для победы 50 процентов в первом туре у него не вышло.

Более того, мэр Варшавы показал очень высокий результат. Скорее всего, Тшасковский и Дуда и будут бороться во втором туре. Он состоится через две недели и обещает быть еще более непредсказуемым.