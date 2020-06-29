Калининградский архиепископ принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

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29.06.2020, 1:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАрхиепископ калининградский и балтийский Серафим в воскресенье принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщил телеканал «Каскад».

Перед голосованием на избирательном участке в поселке Большое Исаково руководителю калининградской епархии Русской православной церкви измерили температуру и продезинфицировали руки, сообщил телеканал «Каскад».

После голосования Серафим объяснил свой выбор, отметив, что в Конституции после внесения поправок «впервые за последние 100 лет есть упоминание Бога». «И я надеюсь, что упоминание Бога не будет только на устах у тех, кто принимает эти законы и те, кто будут их реализовывать. Я очень надеюсь, что когда человек выбирает между добром и злом, будет руководствоваться Богом и опираться на Бога, сделает правильный выбор. Никогда за 100 лет не было места Богу в нашем законодательстве»,  – отметил архиепископ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.



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