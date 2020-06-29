“Алые паруса”: новые смыслы

29.06.2020, 0:50, Новости дня

Более одного миллиона школьников 8 и 10 классов участвуют в конкурсе "Большая перемена" проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". 22 июня завершился прием онлайн-заявок на участие в конкурсе, призванном дать возможность каждому подростку раскрыть свои способности и найти у себя сильные стороны. Впереди дистанционный этап конкурса по девяти тематическим направлениям, а с 1 августа начинаются очные полуфиналы во всех федеральных округах.

27 июня прошел и общероссийский выпускной, когда молодые люди простились со школой. Несмотря на все понятные по нынешним временам ограничения, это был самый масштабный, яркий и массовый онлайн-праздник. Сначала с 18:00 в социальной сети "ВКонтакте" можно было посмотреть концерты знаменитостей и пообщаться с ними, принять участие в конкурсах, а также выиграть призы. Акция собрала почти 25 миллионов просмотров — настоящий сетевой рекорд — плюс 190 тысяч лайков и почти 400 тысяч комментариев. Настроение и многомиллионную аудиторию подхватили крупнейшие федеральные телеканалы, где впервые транслировался уже главный праздник выпускников "Алые паруса", что традиционно состоялся в Петербурге. Таким образом, суммарная аудитория события в Интернете и на телевидении превзошла все ожидания. Интересно и то, что впервые повестка в Сети и в телеэфире полностью совпала, а Интернет разогрел интерес к тому, что показывало телевидение. Праздник вышел запоминающимся для людей самых разных поколений.

"Однажды в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны" — предсказание великого сказочника Александра Грина сбывается на наших глазах. И в этот раз даль действительно морская — действие феерии перенесено в Финский залив. Балтийский ветер наполняет паруса брига "Россия".

Это так красиво, что дыхание перехватывает. Узнав о том, что праздник пройдет без зрителей, организаторы всю душу вложили в трансляцию, постарались стереть грань между восприятием действа воочию и через экран. И телевизионная магия добавила сказке волшебства.

В этом году чудеса нам нужны, пожалуй, даже больше, чем раньше. Но особенно они нужны выпускникам — важно сейчас наполнить их души верой в прекрасное будущее, где Ассоль, несмотря ни на что, встречается со своим капитаном Греем.

Парусник идет, играючи рассекая волны. За кажущейся легкостью его движений — титаническая работа команды. Фарватер здесь очень узкий, требуется ювелирная точность. Кроме того, в Финском заливе в отличие от Невы реальные волны. Задача у капитана сложнейшая — рассчитать скорость так, чтобы корабль шел четко по сценарию — с учетом ветра и волны.

"Успех алых парусов во многом — это та самая уникальная синхронизация звука, музыки, света, а еще судна и его движения", — отметил Сергей Тимошков, капитан-координатор "Алых парусов".

Экипаж хоть находится в самом центре феерии, не замечает окружающей красоты — не до того. Матросы травят и выпускают фалы, крутят веревки на нагеля.

Паруса — 900 квадратных метров алой ткани. Она чуть тоньше и нежнее обычной парусной, но все же достаточно крепка, чтобы сдержать натиск ветра. Выпускники — еще совсем юные, трогательные, но все же достаточно взрослые, чтобы переключиться на новый формат — тоже участвуют в трансляции из своих городов. Они сегодня главные. Это для них поют самые любимые артисты, в их честь гремят фейерверки, их окрыляет бегущий по волнам бриг.

История "Алых парусов" началась в этот же день 52 года назад. Роль галиота "Секрет" исполняла шхуна "Надежда". Тогда не было еще светового шоу и спецэффектов, но уже была неповторимая атмосфера романтики, молодости и мечты. Таким его запомнил студент Владимир Путин, и в 2005-м именно с подачи президента "Алые паруса" были возрождены при содействии банка "Россия". И с тех пор, что бы ни происходило, банк год от года поддерживает феерию.

Красота замысла, величественное исполнение, потрясающие декорации — все это позволило "Алым парусам" стать лучшим в мире праздником для выпускников. В прошлом году у него появился свой — отечественный — бриг "Россия". В этом "Алые паруса" получили новый вектор развития, выйдя на новый простор и став кульминацией общероссийского выпускного. И многолетний девиз "Вместе с Россией" теперь обретает новые смыслы.

Текст:

"Вести недели"